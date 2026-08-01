Meerut News: चोरी करते पकड़ा चोर, ग्रामीणों ने पीटा
Meerut News: गांव पावली खास में चोरी के इरादे से घुसे एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा और उसकी पिटाई की। पूर्व प्रधान रतन सिंह के घेर में घुसने पर ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग जुट गए। पुलिस को सूचना देने के बाद चोर को हिरासत में लिया गया। उसका नाम और पता सही से नहीं बताया जा रहा।
Meerut News: गांव पावली खास में शुक्रवार देर रात चोरी के इरादे से घुसे एक चोर को ग्रामीणों ने दबोच लिया। पहले जमकर पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार पूर्व प्रधान रतन सिंह के घेर में देर रात एक अज्ञात युवक घुस आया। किसी काम से वहां पहुंचे लोगों ने उसे देखकर शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और चोर को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी।घटना की सूचना 112 नंबर और हाईवे चौकी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस चोर को हिरासत में लेकर चौकी ले गई।पुलिस का कहना है कि पकड़ा गया युवक अपना नाम-पता ठीक से नहीं बता रहा है।
उससे पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच की जा रही है।
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