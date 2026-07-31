Meerut News: ‘वेद इंटरनेशनल स्कूल में 'वेद नेक्स्ट जेन इनोवेशन फेस्ट' का भव्य समापन

Meerut News: वेद इंटरनेशनल स्कूल में 22 से 30 जुलाई तक आयोजित सात दिवसीय वेद नेक्स्ट जेन इनोवेशन फेस्ट का समापन समारोह उत्साह और नवाचार से भरा रहा। नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों ने विज्ञान और संस्कृति का अनूठा संगम पेश किया। समारोह में मुख्य अतिथि अजय गुप्ता और डॉ. जेवी चिकारा रहे।

‘वेद इंटरनेशनल स्कूल में 'वेद नेक्स्ट जेन इनोवेशन फेस्ट' का भव्य समापन

Meerut News: वेद इंटरनेशनल स्कूल में 22 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित सात दिवसीय वेद नेक्स्ट जेन इनोवेशन फेस्ट का समापन समारोह अत्यंत उत्साह, नवाचार और रचनात्मकता के माहौल में संपन्न हुआ। नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों ने इसमें विज्ञान, संस्कृति और व्यावहारिक शिक्षा का अनूठा संगम पेश किया, जिसने सभी अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया। समारोह के मुख्य अतिथि समाजसेवी और प्रसिद्ध उद्यमी अजय गुप्ता और डॉ. जेवी चिकारा रहे। इसके साथ ही अक्षय (दि आर्यंस स्कूल), संजीव (कदम पब्लिक स्कूल), वीके राय, मनोज चौधरी और डॉ.विक्रांत राणा ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शिरकत की।

​'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की थीम पर कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों ने इस थीम के तहत भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति और विशेषताओं का बहुत ही आकर्षक प्रदर्शन किया। ​इस सात दिवसीय आयोजन के सफल समापन पर स्कूल के चेयरमैन अजीत चौधरी ने सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया और उनकी उत्कृष्ट सहभागिता की सराहना की.

‘वेद नेक्स्ट जेन बैंक’ का आकर्षण इस आयोजन का सबसे मुख्य आकर्षण विद्यार्थियों द्वारा स्थापित बैंक रहा। इसमें कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों ने बैंक मैनेजर, कैशियर और अन्य अधिकारियों की भूमिका निभाकर वास्तविक बैंकिंग प्रणाली का बेहतरीन और व्यावहारिक उदाहरण पेश किया। विद्यार्थियों ने अपने हर प्रयोग के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांतों को अत्यंत सरल और आत्मविश्वासी भाषा में समझाया।

प्राथमिक विंग की विशेष प्रस्तुतियां प्राथमिक विंग (कक्षा 1 से 5) में 'मोमो' (मंकी पपेट) और 'ऑली' (पपेट) मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। इन दोनों पात्रों ने अंग्रेज़ी भाषा में अतिथियों का स्वागत किया और विभिन्न प्रयोगों का रोचक परिचय दिया। बच्चों ने स्ट्रिंग टेलीफोन, पेपर कैटरपिलर, सैनिटाइज़र आधारित इनविज़िबल फायर, डेंसिटी प्रयोग और डांसिंग पॉपकॉर्न जैसी कई वैज्ञानिक गतिविधियों का शानदार प्रदर्शन किया।