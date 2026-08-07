Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Meerut News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मेरठ में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

Meerut News: -तैयारियों में जुटा पुलिस, प्रशासन, मोदीपुरम में होगा आगमन -शासन से जारी हुई सूचना, पुलिस,

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मेरठ में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मेरठ में

Meerut News: -मोदीपुरम स्थित दुल्हैड़ा पुलिस चौकी के पास से करेंगे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे

ये भी पढ़ें:पुरामहादेव से पुष्पवर्षा की शुरूआत करेंगे मुख्यमंत्री, सात जिलों में होगी पुष्पवर्षा

मेरठ, मुख्य संवाददाता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को एकदिवसीय दौरे पर मेरठ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना मिलने के बाद मेरठ में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। शासन से कार्यक्रम की सूचना जारी होने के बाद से ही महकमे में हलचल तेज हो गई है और अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री का शनिवार का मेरठ दौरा करीब आधे घंटे का रहेगा。

मुख्यमंत्री का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मोदीपुरम क्षेत्र स्थित दुल्हैड़ा पुलिस चौकी/चुंगी के पास बनाए जाने वाले मंच से शिव भक्तों पर पुष्पवर्षा करने का कार्यक्रम तय किया गया है। प्रशासन की ओर से इस स्थल और आसपास की व्यवस्थाओं का लगातार जायजा लिया जा रहा है। अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री हिंडन एयरपोर्ट से मेरठ तक हेलिकॉप्टर के माध्यम से पूरी कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे।

सुरक्षा व्यवस्था

वीवीआईपी दौरे और कांवड़ यात्रा के भारी भीड़भाड़ वाले माहौल को देखते हुए स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों की अलग-अलग ड्यूटी लगाई जा रही हैं ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब मेरठ आ रहे हैं?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ आ रहे हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Meerut Kanwar Yatra Yogi Adityanath अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।