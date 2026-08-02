Meerut News: माता-पिता के दीर्घायु, बहन की सफलता की मनोकामना के साथ दंडवत कांवड़ ला रहा दिल्ली का विकास
Meerut News: मेरठ। आस्था और श्रद्धा का संगम कांवड़ यात्रा में देखने को मिला। विकास ने माता-पिता की लंबी आयु और बहन की सफलता की कामना से हरिद्वार से गंगाजल लेकर दंडवत यात्रा शुरू की। 40 दिनों की तपस्या के बाद वह मेरठ पहुंचा और पुलिस-प्रशासन के सहयोग की सराहना की।
Meerut News: मेरठ। आस्था, श्रद्धा और संकल्प का अनूठा संगम इन दिनों कांवड़ यात्रा में देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में दिल्ली निवासी विकास अपने परिवार की खुशहाली, माता-पिता की लंबी आयु और बहन की सफलता की कामना लेकर हरिद्वार से गंगाजल कलश में भरकर दंडवत कांवड़ यात्रा पर निकला है। करीब 40 दिनों की कठिन तपस्या के बाद विकास शनिवार को मेरठ पहुंचा, जहां श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने उसका उत्साहवर्धन किया। पुलिस ने भी उसे यात्रा के दौरान सुरक्षा के साथ सहयोगी भी बने। विकास ने बताया कि उसने भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट आस्था के साथ यह संकल्प लिया है कि वह हरिद्वार से दिल्ली तक दंडवत करते हुए गंगाजल लेकर जाएगा। यह यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि परिवार के प्रति उसके प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक भी है। उसने बताया कि वह अपनी बहन की सफलता, परिवार की खुशहाली और माता-पिता की दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना लेकर यह कठिन यात्रा कर रहा है। रास्ते में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन शिवभक्ति ने उसे हर कदम पर आगे बढ़ने की शक्ति दी। विकास की बहन चाहती है कि वह आईएएस बने, लेकिन विकास बहन को पुलिस में भर्ती के लिए भी तैयारियां करा रहा है।
विकास की यात्रा
मेरठ पहुंचने तक विकास की यात्रा को लगभग 40 दिन पूरे हो चुके हैं। अब भी उसके सामने करीब 10 दिनों का सफर शेष है और उसे विश्वास है कि वह बाबा भोलेनाथ की कृपा से सुरक्षित दिल्ली पहुंचकर अपने संकल्प को पूर्ण करेगा। रास्ते में सहयोग एवं सुरक्षा के लिए विकास ने पुलिस-प्रशासन के इंतजामों की सराहना की। कहा कि रास्ते में उनके कलश का चक्र टूट गया था। एक दारोगा ने आर्थिक मदद के साथ टूटे कलश के स्टैंड चक्र को ठीक भी कराया। दंडवत कांवड़ यात्रा को देखने के लिए मेरठ में बड़ी संख्या में लोग रुके। श्रद्धालुओं ने विकास को जल, फल और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई तथा उसकी हौसला-अफजाई की। कई लोगों ने उसकी इस तपस्या को शिवभक्ति का अद्भुत उदाहरण बताते हुए उसके संकल्प की सराहना की।
शिवभक्ति का अद्भुत उदाहरण
सावन माह में निकलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसे शिवभक्त समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं, जो यह संदेश देते हैं कि सच्ची आस्था, दृढ़ निश्चय और परिवार के प्रति समर्पण से कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। विकास की यह दंडवत कांवड़ यात्रा श्रद्धा, त्याग और पारिवारिक मूल्यों का जीवंत उदाहरण बन गई है。
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंSalim Ahmad
शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सलीम अहमद मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान, मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उद्योग, व्यापार और कारोबार पर केंद्रित खबरें करते हैं। उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए और मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। सलीम कारोबार, उद्योग, व्यापार बीट पर कमांड होने के साथ बिजली, वन विभाग और अन्य जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।
विजन
उद्योग, व्यापार, कारोबार, फिल्म-इंटरटेनमेंट विषयों पर सलीम की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। सलीम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इसको केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
उद्योग और कारोबार पर मजबूत पकड़ है। निर्यात और खेल उद्योग की खबरों में उन्हें महारत हासिल है।
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