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Meerut News: तालाब में गिरे दो युवक, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: गगोल तीर्थ पर भंडारे में भोजन कर रहे दो युवक तालाब के पास से गिरकर पानी में जा पहुंचे। परतापुर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तुरंत दोनों को सुरक्षित निकाल लिया। घटना 10 अगस्त को हुई। युवकों को बाद में उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं।

Meerut News: तालाब में गिरे दो युवक, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बचाया

Meerut News: गगोल तीर्थ पर भंडारे में भोजन करने पहुंचे दो युवक तालाब के पास पैर फिसलने से पानी में गिर गए। दोनों के तालाब में गिरते ही मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही परतापुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों को सकुशल तालाब से बाहर निकाल लिया। दोनों को बाद में परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, घटना 10 अगस्त की है। गगोल तीर्थ पर आयोजित भंडारे में इंदिरापुरम निवासी रविंद्र पुत्र शिवचंद्र और रत्नेश पुत्र रामउदेश राय भोजन करने पहुंचे थे। दोनों तालाब के पास मौजूद थे। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से दोनों तालाब में गिर गए।

दोनों के पानी में गिरने की सूचना मिलते ही परतापुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बिना देरी किए स्थानीय गोताखोरों की मदद से तालाब में तलाश शुरू कराई। गोताखोरों ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद पुलिस ने दोनों की स्थिति की जानकारी ली। दोनों पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित पाए गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को उनके साथ मौजूद परिजन अरविंद पुत्र तामेश्वर राय निवासी पीर वाली गली, इंदिरापुरम के सुपुर्द कर दिया।

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