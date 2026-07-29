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Meerut News: रसुलपुर मढ़ी संघर्ष में दो और आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: रोहटा थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर मढ़ी में एक सप्ताह पहले प्रधान पति और पड़ोसी के बीच चबूतरे के विवाद को लेकर हुए संघर्ष में पुलिस ने बुधवार को दो आर

Meerut News: रसुलपुर मढ़ी संघर्ष में दो और आरोपी गिरफ्तार

Meerut News: रोहटा थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर मढ़ी में एक सप्ताह पहले प्रधान पति और पड़ोसी के बीच चबूतरे के विवाद को लेकर हुए संघर्ष में पुलिस ने बुधवार को दो आरोपियों को मेरठ मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने से हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया। रसूलपुर मढ़ी के ग्राम प्रधान पति दीपक का पड़ोसी आशु के साथ में चबूतरे को लेकर विवाद चला आ रहा है। बीते बुधवार की दोपहर को दोनों पक्षों के लोगों में आमने-सामने आ गए थे। कहासुनी होते-होते मारपीट हो गई थी। पथराव में प्रधान पति दीपक प्रधान, आशु, अंकुर, मनोज, हेम सिंह, विंकल समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे।

बाद में रोहटा चौकी प्रभारी गौरव तिवारी की तहरीर पर प्रधान पति दीपक पुत्र जयवीर, मुकेश पुत्र चमन, जसवीर उर्फ जस्सी व जयवीर पुत्र हीरा, अंकुर पुत्र जगपाल, मनोज पुत्र ओमवीर समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस पहले ही मुख्य आरोपी दीपक प्रधान व मुकेश को जेल भेज चुकी है। वहीं मेडिकल कॉलेज में घायल मनोज पुत्र ओमवीर व अंकुर पुत्र जगपाल को डिस्चार्ज के बाद पुलिस ने मेडिकल के गेट से हिरासत में ले लिया। जिनसे पूछताछ करते हुए कोर्ट में पेश किया जहां से उनको जेल भेज दिया।

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