Meerut News: बच्ची को अश्लील फोटो-वीडियो दिखाता था ट्यूशन टीचर, गिरफ्तार

Meerut News: मेरठ में एक ट्यूशन शिक्षक ने 11 साल की बच्ची के साथ अश्लीलता की। आरोपी जगदीश ने बच्ची को अश्लील वीडियो और फोटो दिखाकर यौन शोषण किया। परिजनों ने उसे पकड़कर मारपीट की और पुलिस को सूचना दी। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।

Meerut News: मेरठ। कंकरखेड़ा में 11 साल की बच्ची के साथ ट्यूशन टीचर ने ही अश्लीलता की। उसको अश्लील वीडियो फोटो दिखाकर यौन शोषण किया गया। जानकारी के बाद बच्ची के परिजनों ने आरोपी की धुनाई कर दी और पुलिस को सूचना दी। मंगलवार को आरोपी को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल दिया। जानकारी के अनुसार एक बच्ची इंग्लिश ट्यूशन के लिए लाला मोहम्मदपुर निवासी ट्यूशन टीचर जगदीश के पास जाती थी। आरोप है कि जगदीश ने बच्ची को अपने मोबाइल में अश्लील फोटो-वीडियो दिखाई और यौन शोषण किया। इस बारे में बच्ची ने अपनी मां को जानकारी दे दी। इसके बाद सोमवार को परिजनों को पूरा मामला पता चला और हंगामा हो गया।

कार्रवाई बच्ची के परिजनों ने ट्यूशन टीचर के घर पहुंचकर आरोपी को दबोच लिया और मारपीट कर दी। इसके बाद पुलिस को भी बुला लिया गया। यूपी 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची और आरोपी जगदीश को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बच्ची के बयान दर्ज किए और पूरा घटनाक्रम पूछा। छेड़छाड़ और अश्लीलता समेत यौन शोषण की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने बच्ची के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी को मंगलवार को कोर्ट में पेश कराया गया, जहां से जेल भेजा गया है।

प्रशासनिक प्रतिक्रिया वर्जन...

आरोपी ट्यूशन टीचर के खिलाफ बच्ची के यौन शोषण की शिकायत थी। पॉक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। - विनायक गोपाल भोसले, एसपी सिटी