Meerut News: आई ट्रिपल सी की निगरानी से टला हादसा, तीन कांवड़िये बचाए
Meerut News: कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (आई ट्रिपल सी) की सतर्क निगरानी ने बड़े हादसे को टाल दिया। भोला की झाल क्षेत्र में नहर के क
Meerut News: मेरठ। कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (आई ट्रिपल सी) की सतर्क निगरानी ने बड़े हादसे को टाल दिया। भोला की झाल क्षेत्र में नहर के किनारे तीन कांवड़ियों की गतिविधि लाइव आईपी कैमरे में कैद होते ही कंट्रोल सेंटर ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को अलर्ट किया। पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर संभावित दुर्घटना होने से बचा लिया। पुलिस के अनुसार चार अगस्त को कंट्रोल सेंटर में निगरानी के दौरान तीन कांवड़िये नहर की झाल के पास जाकर झांकते दिखाई दिए। मामले को गंभीरता से लेते हुए सेक्टर पुलिस अधिकारी और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को तुरंत सूचना दी गई।
त्वरित कार्रवाई के चलते कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई और तीनों कांवड़ियों को सुरक्षित हटा दिया।आई ट्रिपल सी के माध्यम से पूरे कांवड़ मार्ग पर लगे लाइव आईपी कैमरों और इंटरनेट आधारित सीसीटीवी नेटवर्क से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि अब तक लाइव कैमरों से प्राप्त 39 महत्वपूर्ण इनपुट्स पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनका सफल निस्तारण किया जा चुका है। सभी मामलों मे रिस्पांस टाइम तीन मिनट से कम रहा।
लेखक के बारे मेंVinay Sharma
शॉर्ट बायो :
विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव :
विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।
कॅरियर का सफर :
विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।
विजन
अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।
विशेषज्ञता
अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।और पढ़ें
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