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Meerut News: हास्य नाटक: ’गौरखधंधा’ में सज्जन का खेल, किराये के लिए बनाया उल्लू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: हास्य नाटक: ’गौरखधंधा’ में सज्जन का खेल, किराये के लिए बनाया उल्लू हास्य नाटक:

Meerut News: हास्य नाटक: ’गौरखधंधा’ में सज्जन का खेल, किराये के लिए बनाया उल्लू

Meerut News: चौ.चरण सिंह विवि कैंपस में रंगकर्मी स्वर्गीय सुरेंद्र शर्मा को मेरठ के रंगकर्मियों ने नाट्य प्रस्तुति से श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी स्मृति में हुए हास्य नाटक ’गोरखधंधा’ ने दर्शकों को जमकर हंसाया। सीसीएसयू कैंपस के उर्दू विभाग, वी कमिट एवं मेरठ आर्टिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में अटल सभागार में हुए इस नाट्य मंचन ने कमीशन के खेल को उजागर करके रख दिया। जयवर्धन द्वारा लिखित एवं अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित इस हास्य नाटक में दिखाया गया कि किस प्रकार पैसे के लालच में दिल्ली प्रॉपर्टी का मालिक सज्जन (हेमंत गोयल) अपने मैनेजर गुल्लू (राशिद युसूफ) और रंगकर्मी दोस्त नटवर (फैजान यासीन) के साथ मिलकर लोगो को उल्लू बना कर 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट करता है और फिर 11 महीने बाद उससे मकान खाली करा कर फिर से कमीशन लेने के लिए उसी ग्राहक को दूसरा मकान दिलाता है।

नाटक का ट्विस्ट

उनका यह गोरखधंधा खूब बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गीता (रुपाली गुप्ता) नाम की लड़की को सज्जन अपने जानने वाले गुप्ता जी (अनिल शर्मा) का मकान किराए पर दे देता है। गुप्ता जी सज्जन को अपने मकान की चाबी इसलिए सौंप कर छह महीने के लिए विदेश गए कि वह उनके पीछे पौधों को पानी दे देगा, लेकिन सज्जन उनके मकान को गीता को देकर पैसे कमाता है। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक गुप्ता जी बिना बताए टाइम से पहले वापस अपने घर पहुंच जाते है। उन्हें घर में गीता मिलती है और बताती है कि उसने यह मकान सज्जन से किराए पर लिया है। गुप्ता जी बहुत गुस्से में गीता को लेकर सज्जन के पास पहुचते है, लेकिन सज्जन चतुराई दिखाकर झूठ बोल देता है कि गीता उसकी पत्नी है। अब शुरू होता एक झूठ छुपाने के लिए सौ झूठ बोलने का खेल। नाटक में झूठ पर झूठ दर्शकों को गुदगुदाता है। शहजाद खान (भास्कर), प्रत्यक्ष सारस्वत (कृष्ण कुमार), अतहर (विकास) एवं शाहे जमन (भोलू) ने भी दर्शकों को बांधे रखा। ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था जितेंद्र सी.राज द्वारा संभाली गई। मेकअप एवं मंच सज्जा आबिद की रही। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि रहे। मुख्य अधिशासी अधिकारी जाकिर हुसैन ने शुभारंभ किया। पूर्व मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि, राजेश यादव सेठी, सैय्यद रिहानूद्दीन, सुशील शर्मा, सचिन कुमार शर्मा, नाट्य लेखक जयवर्धन, प्रो.असलम जमशेदपुरी, विनोद कुमार बेचैन, भारत भूषण शर्मा, नीरज शर्मा, अनिरुद्ध सिंह एवं डॉ.शशि सिंह मौजूद रहे।

गतिविधियों से संबंधित प्रश्न

गोरखधंधा नाटक किसने लिखा है?
गोरखधंधा नाटक जयवर्धन द्वारा लिखा गया है।
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