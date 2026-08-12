Meerut News: मेरठ : आवारा कुत्तों ने वृद्ध किसान को नोचकर मार डाला

Meerut News: मेरठ/जानीखुर्द। जानीखुर्द थाना क्षेत्र अंतर्गत किठौली गांव में दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। मंगलवार को आवारा कुत्तों के एक झुंड ने खेत में काम कर रहे 60 वर्षीय वृद्ध किसान लख्मी सैनी को बेरहमी से नोच-नोचकर मार डाला। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार किठौली निवासी लख्मी सैनी (60) मंगलवार सुबह अपने खेत पर गन्ना बांधने गए थे। दोपहर का समय बीत जाने के बाद भी जब वे वापस घर नहीं लौटे तो परिवार की चिंता बढ़ गई। इसके बाद उनके 12 वर्षीय पोते ईशांत को खेत पर उनकी तलाश के लिए भेजा गया। ​जब ईशांत खेत पर पहुंचा तो वहां का दृश्य खौफनाक था। किसान लख्मी सैनी खेत की नाली में खून से लथपथ अचेत अवस्था में पड़े थे और उनके चारों ओर खून से सने आवारा कुत्तों का झुंड बैठा था। दृश्य को देख सहमा हुआ ईशांत किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागा और परिजनों को इस अनहोनी की जानकारी दी। परिवार और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वृद्ध किसान की मौत हो चुकी थी। ​घटना की सूचना मिलते ही जानीखुर्द थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव बिश्नोई भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने इस घटना की सूचना वन विभाग को भी दी, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बावजूद वन विभाग या अन्य संबंधित विभागों का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ​अधिकारियों के इस रवैये से ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए बताया कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार चरम पर है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है。