Meerut News: मेरठ : आवारा कुत्तों ने वृद्ध किसान को नोचकर मार डाला
Meerut News: मेरठ के जानीखुर्द थाना क्षेत्र में किठौली गांव में एक 60 वर्षीय किसान लख्मी सैनी को आवारा कुत्तों ने बेरहमी से मार डाला। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी रोष और दहशत फैल गई। प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, जिसमें उचित मुआवजे और कार्रवाई की मांग की गई है।
Meerut News: मेरठ/जानीखुर्द। जानीखुर्द थाना क्षेत्र अंतर्गत किठौली गांव में दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। मंगलवार को आवारा कुत्तों के एक झुंड ने खेत में काम कर रहे 60 वर्षीय वृद्ध किसान लख्मी सैनी को बेरहमी से नोच-नोचकर मार डाला। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार किठौली निवासी लख्मी सैनी (60) मंगलवार सुबह अपने खेत पर गन्ना बांधने गए थे। दोपहर का समय बीत जाने के बाद भी जब वे वापस घर नहीं लौटे तो परिवार की चिंता बढ़ गई। इसके बाद उनके 12 वर्षीय पोते ईशांत को खेत पर उनकी तलाश के लिए भेजा गया। जब ईशांत खेत पर पहुंचा तो वहां का दृश्य खौफनाक था। किसान लख्मी सैनी खेत की नाली में खून से लथपथ अचेत अवस्था में पड़े थे और उनके चारों ओर खून से सने आवारा कुत्तों का झुंड बैठा था। दृश्य को देख सहमा हुआ ईशांत किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागा और परिजनों को इस अनहोनी की जानकारी दी। परिवार और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वृद्ध किसान की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही जानीखुर्द थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव बिश्नोई भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने इस घटना की सूचना वन विभाग को भी दी, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बावजूद वन विभाग या अन्य संबंधित विभागों का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। अधिकारियों के इस रवैये से ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए बताया कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार चरम पर है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है。
गांवों में लगातार बढ़ रही घटनाएं
ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी सिसौला गांव में एक महिला और खुद किठौली में ही एक तीन वर्षीय मासूम बच्चे की जान आवारा कुत्तों के हमले में जा चुकी है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग पूरी तरह बेखबर है। इस घटना के बाद से किठौली और आसपास के गांवों के लोगों में भारी दहशत का माहौल है।
मुआवजे और आश्वासन के बाद समाप्त हुआ धरना
घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को उठाने से इंकार कर दिया और मौके पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस, प्रशासन से पीड़ित गरीब परिवार को तुरंत उचित आर्थिक मुआवजा दिलाने, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, क्षेत्र में तुरंत विशेष अभियान चलाकर इन खूंखार आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों द्वारा सभी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने और आवारा कुत्तों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से अभियान शुरू करने का आश्वासन दिए जाने के बाद जाकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है。
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
शॉर्ट बायो :
राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
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राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।
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सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।
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