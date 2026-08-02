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Meerut News: करंट की चपेट में आकर महिला की मौत, मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: ईदगाह रोड नई बस्ती में देर रात एक महिला, गुलिस्ता, करंट लगने से मृत हो गई। घटना उस समय हुई जब उसने हाथ गीले होने पर पंखे का तार स्विच में लगाया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने उसका शव गमगीन माहौल में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया।

Meerut News: करंट की चपेट में आकर महिला की मौत, मचा कोहराम

Meerut News: ईदगाह रोड नई बस्ती में शनिवार देर रात करंट की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। पंखे का तार लगाते समय ये घटना हुई। परिजन महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देर रात परिजनों ने गमगीन माहौल में महिला के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया। घटना के बाद परिजनों में मातमी माहौल छाया हुआ था। ईदगाह रोड बस्ती में इरफान का परिवार रहता है। शनिवार देर रात उसकी पत्नी 40 वर्षीय गुलिस्ता नमाज पढ़ने के लिए वुजु करके कमरे में आई। हाथ गीले थे उसने इसी तरह पास में रखे टेबल फेन केा चलाने के लिए उसके तार बोर्ड में लगा दिए।

एक तार तो स्विच में लग गया, जबकि दूसरा तार उसके हाथ से टच हो गया। इस दौरान गुलिस्ता को करंट लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। चीख पुकार सुनकर परिजन दौड़े उन्होंने पहले गुलिस्ता को नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में परिजन उसे मेरठ के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां भी चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में परिजन शव को घर ले आए। उधर, हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। रविवार सुबह गमगीन माहौल में गुलिस्ता के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया।

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