Meerut News: चारा लेने गई महिला की पानी में डूबने से मौत
Meerut News: हस्तिनापुर क्षेत्र के मखदुमपुर गांव में एक महिला, सोनम, अपनी छह वर्षीय पुत्री के साथ चारा लेने गई थी। गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। उसके पति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला को दौरे पड़ते थे, जिससे ऐसा हादसा हुआ।
Meerut News: हस्तिनापुर क्षेत्र के मखदुमपुर गांव में चारा लेने गई महिला की गहरे पानी मे डूबने से मौत हो गई। इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पीएम हेतु भेज दिया। मखदुमपुर गांव के जंगलों मे फिलहाल गंगा नदी व बारिश का पानी भरा हुआ है। शनिवार सुबह सोनम अपनी छह वर्षीय पुत्री के साथ खेत पर चारा काटने के लिए गई थी। परंतु रास्ते मे एक जगह गहरा पानी भरा हुआ था जिसमें वह डूब गई और उसकी मौत हो गई। मृतका की पुत्री दौड़ते हुए घर आई और घर पर पूरा वाकया बताया। इसके बाद परिजन खेत पर पहुंचे और पिता नरेश ने पुलिस को हादसे की सूचना दी।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष कमल शंकर त्रिवेदी का कहना है कि उक्त महिला को दौरे पड़ते थे‚ जिस कारण वह पानी में गिर गई और उसकी मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।