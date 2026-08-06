Meerut News: सनसनी : ई-रिक्शा से फेंका आढ़ती, अस्पताल में मौत
Meerut News: मेरठ में बागपत गेट पर एक ई-रिक्शा ने सब्जी आढ़ती को टक्कर मारकर घायल कर दिया, जो अस्पताल में मृत घोषित किए गए। मृतक की पहचान विवाद का विषय है और परिवार को सुबह हुई उसकी मौत की सूचना मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है।
Meerut News: मेरठ। बागपत गेट स्थित शिव चौक पर बुधवार दोपहर बिना नंबर का ई-रिक्शा एक व्यक्ति को सड़क किनारे फेंक मौके से फरार हो गया। लोगों ने जब व्यक्ति को बेसुध हालत में देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के तारापुरी निवासी और नवीन मंडी के सब्जी आढ़ती आस मोहम्मद उर्फ बबलू पुत्र फखरुद्दीन के रूप में हुई। फरार ई-रिक्शा चालक की तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए。
सुबह मंडी जाने निकले, दोपहर में मिली मौत की खबर
मृतक के बेटे फरहान ने बताया कि उनके पिता बुधवार सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद नवीन मंडी जाने के लिए घर से निकले थे। कुछ समय बाद परिवार को सूचना मिली कि उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया है। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनेगी जांच की सबसे अहम कड़ी
घटना की सूचना पर सीओ कोतवाली संग्राम सिंह भी मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मृतक के शरीर पर किसी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। शुरुआती आशंका हार्ट अटैक से मौत की भी है। वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस हत्या सहित सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंVinay Sharma
शॉर्ट बायो :
विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव :
विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।
कॅरियर का सफर :
विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।
विजन
अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।
विशेषज्ञता
अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।और पढ़ें
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