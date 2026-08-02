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Meerut News: डूंगर शिविर में कांवड़िये की हालत बिगड़ी, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: डूंगर स्थित कांवड़ सेवा शिविर में 70 वर्षीय भोले अजीत सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सीएचसी रोहटा में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद वह सामान्य हो गए। लेकिन कुछ घंटों बाद फिर से उनकी हालत खराब हो गई और एंबुलेंस में जाते समय उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है।

Meerut News: डूंगर शिविर में कांवड़िये की हालत बिगड़ी, मौत

Meerut News: डूंगर स्थित कांवड़ सेवा शिविर में आराम कर रहे कांवड़िये की अचानक तबीयत बिगड़ गई। शिविर संचालकों ने उसे सीएचसी रोहटा भिजवाया, जहां उपचार के बाद आराम लगने पर कांवड़िया वापस शिविर में आ गया। कुछ देर बाद फिर हालत बिगड़ने पर उसे एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। चौधरी चरण सिंह का कांवड़ मार्ग पर रविवार की सुबह अचानक एक भोले की तबीयत खराब हो गई, जिसे तुरंत ही डूंगर गांव स्थित कांवड़ सेवा शिविर के संचालकों ने एंबुलेंस बुलाकर सीएचसी रोहटा पर भिजवाया। उपचार के बाद वह सामान्य स्थिति में आ गया।

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उसके बाद उसे वापस डूंगर शिविर पर पहुंचा दिया गया। उसने दो-तीन तीन-चार घंटे तक शिविर में आराम किया। उसके बाद अचानक 2:30 बजे के लगभग उसकी तबीयत दोबारा से खराब हो गई और वह अचेत हो गया। इसकी सूचना तुरंत कांवड़ संचालकों ने एम्बुलेंस को दी। एम्बुलेंस पीड़ित भोले अजीत सिंह पुत्र श्योराज सिंह (70 वर्ष) ग्राम सरायकेला खैताल राजस्थान को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जा रही थी कि रास्ते में उसकी मौत हो गई। थाना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और उसे उसके परिजनों तक पहुंचने में जुटी है। बताया गया कि उसके साथ कोई दूसरा जान पहचान का कांवड़िया नहीं था। वहीं भोले के पास कोई मोबाइल भी नहीं था।

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