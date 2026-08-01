Meerut News: कांवड़ को लेकर 12 तक सभी स्कूल-कालेज बंद

जिले में कांवड़ यात्रा और यातायात डायवर्जन के चलते तीन अगस्त से 12 अगस्त तक सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। कांवड़ियों व श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही के मद्देनजर डीएम डा.वीके सिंह ने सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। डीएम ने कहा है कि यातायात डायवर्जन प्लान लागू होने के कारण मेरठ जिले में शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि किसी प्रकार की परीक्षा होगी तो वह संचालित होंगे।

संबंधित विद्यालयों और महाविद्यालयों की बंदी

डीएम की ओर से जारी आदेश के तहत जिले में संचालित कक्षा 1 से 12 तक के सभी बोर्डों (बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई व अन्य संबद्ध बोर्ड और मदरसा बोर्ड) के विद्यालय तीन अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 तक पूर्णतया बंद रहेंगे। इसी तरह जिले के सभी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं तकनीकी संस्थाएं (शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं सहित) भी तीन अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 तक पूर्णतया बंद रहेंगी। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी कोर्स या विषय की परीक्षा का कार्यक्रम पूर्व से घोषित है, तो उसे छोड़कर बाकी सभी महाविद्यालय और तकनीकी संस्थान बंद रहेंगे। डीएम की ओर से जारी इन आदेशों का सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।