Meerut News: कार रोकने को लेकर बवाल, पुलिसकर्मी और युवक में मारपीट
Meerut News: हापुड़ चुंगी के पास कांवड़ मार्ग पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी और कार चालक के बीच विवाद हुआ, जो मारपीट में बदल गया। पुलिस ने युवक को थाने ले जाकर मामला सुलझाया और समझौते के बाद उसे छोड़ दिया। यह घटना कांवड़ यात्रा के दौरान हुई थी।
Meerut News: हापुड़ चुंगी के पास कांवड़ मार्ग पर कार रोकने को लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी और कार चालक के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। पुलिस युवक को थाने ले गई, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के बाद उसे छोड़ दिया गया। कांवड़ यात्रा के चलते हापुड़ चुंगी के पास ट्रैफिक पुलिसकर्मी वाहनों को रोक रहे थे। एक कार चालक वहां पहुंचा। पुलिसकर्मी ने कांवड़ मार्ग पर कार ले जाने से मना किया, लेकिन चालक ने वाहन आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसको लेकर पुलिसकर्मी और युवक के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर कुछ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और युवक को कार से नीचे उतार लिया।
इसके बाद युवक के साथ मारपीट की गई। घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर नौचंदी पुलिस भी पहुंची और युवक को थाने ले गई। थाने में दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत कराया गया। पुलिस ने समझौता कराने के बाद युवक को छोड़ दिया।
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