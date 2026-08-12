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Meerut News: बंद मकान के ताले तोड़कर दो लाख का स्क्रैप चोरी

By Vinay Sharma
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र के नूर गार्डन में चोरों ने बंद मकान से दो lakh रुपये का स्क्रैप चोरी किया। कारोबारी ससुराल गया था, इसी दौरान चोरों ने ताले तोड़कर घर में प्रवेश किया। घटना का पता कारोबारी को घर लौटने पर चला। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Meerut News: बंद मकान के ताले तोड़कर दो लाख का स्क्रैप चोरी

Meerut News: मेरठ। लोहियानगर थाना क्षेत्र के नूर गार्डन में चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाकर करीब दो लाख रुपये की कीमत का स्क्रैप चोरी कर लिया। स्क्रैप कारोबारी पत्नी के साथ ससुराल गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने मकान के ताले तोड़े और अंदर रखा कीमती स्क्रैप लेकर फरार हो गए। कारोबारी को घर लौटने पर चोरी का पता चला। पुलिस के अनुसार नूर गार्डन निवासी मतीन ने बताया कि वह पत्नी के साथ ससुराल गया था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने मुख्य दरवाजे के ताले तोड़ दिए और मकान के अंदर दाखिल हुए और वहां रखा करीब दो लाख रुपये की कीमत का स्क्रैप चोरी कर लिया।

घटना के बाद चोर मौके से फरार हो गए। मतीन जब वापस मकान पर पहुंचा तो ताले टूटे देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर जाकर देखा तो सामान अस्त-व्यस्त था और करीब दो लाख रुपये का स्क्रैप गायब था। लोहियानगर थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी।उधर, लोहियानगर थाना प्रभारी सुमित तोमर का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस टीम घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है।

Vinay Sharma

लेखक के बारे में

Vinay Sharma

शॉर्ट बायो :

विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव :

विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।


कॅरियर का सफर :

विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।


विजन

अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।


विशेषज्ञता

अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।

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