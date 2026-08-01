Meerut News: घर में घुसे दो चोरों को पड़ोसियों ने पकड़ पुलिस को सौंपा
Meerut News: खरखौदा कस्बे में दो चोर एक बंद मकान में घुस गए। पड़ोसियों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंपा, लेकिन पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें उनके परिजनों के हवाले कर दिया। पीड़ित ने चोरी की तहरीर दी है और पूर्व की चोरी की घटना के सिलसिले में उच्चाधिकारियों से मदद मांगी है।
Meerut News: खरखौदा कस्बा स्थित प्रांत संयोजक के बंद मकान में शुक्रवार दो चोर मकान के अंदर घुस गए, जिन्हें पड़ोसियों ने चोरी के सामान सहित पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पीड़ित ने थाने पर चोरी की तहरीर दी। कस्बा निवासी अवनीश कुमार पुत्र हरि प्रकाश त्यागी ने बताया कि वह अपनी माता जी के साथ मेरठ स्थित मकान में रहते हैं। शुक्रवार को खरखौदा वाले मकान में पीछे के रास्ते दो चोरों के घुसने तथा पुलिस को सौंपने की सूचना उन्हें पड़ोसियों ने दी थी। आरोप है कि उनके थाने से पहुंचने से पहले ही पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया।
अवनीश त्यागी ने बताया कि दो माह पूर्व भी मकान में पीछे के रास्ते से घुसकर लाखों रुपये कीमत के जेवरात व नगदी चोर चोरी कर ले गये थे। पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ नहीं पाई है। उनका कहना है पकड़े गये चारों का पुरानी घटना से संबंध हो सकता है। पीड़ित ने उच्चाधिकारियों से घटना के खुलासे की मांग की है। थाना प्रभारी समय पाल अत्री का कहना हो कि पुलिस सौंपे गए चोरों में एक सात साल व दूसरा आठ साल के बच्चे थे और दोनों कूड़ा बीनने वाले थे। पूछताछ के बाद दोनों को उनके परिजनों सौंप दिया गया।
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