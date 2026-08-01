Meerut News: नीला ड्रम केस में सोमवार को होगी अभियोजन पक्ष की बहस

Meerut News: मर्चेन्ट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में जिला जज अरविन्द मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर डीजीसी फौजदारी केके चौबे द्वारा समय अभाव के चलते बहस नहीं की जा सकी। इसके बाद न्यायालय ने बहस के लिए तीन अगस्त 2026 की तिथि नियत की है। डीजीसी क्रिमिनल द्वारा मामले में सोमवार क़ो बहस की जाएगी। अभियोजन की और से कुछ बातों का जवाब देते हुए अपनी बहस खत्म किये जाने की उम्मीद है। इसके बाद न्यायालय जल्दी ही मामले ने अपना फैसला सुना देगा। चर्चित सौरभ राजपूत की नृशंस हत्या कर शरीर के टुकड़े एक नील ड्रम में सीमेंट के अन्दर जमाकर साक्ष्य को छिपाये जाने के मामले में जिला जज अरविन्द मिश्रा की अदालत में सुनवाई चल रही है।