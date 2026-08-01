Meerut News: नीला ड्रम केस में सोमवार को होगी अभियोजन पक्ष की बहस
Meerut News: मर्चेन्ट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में जिला जज अरविन्द मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर डीजीसी फौजदारी केके चौबे द्वा
Meerut News: मर्चेन्ट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में जिला जज अरविन्द मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर डीजीसी फौजदारी केके चौबे द्वारा समय अभाव के चलते बहस नहीं की जा सकी। इसके बाद न्यायालय ने बहस के लिए तीन अगस्त 2026 की तिथि नियत की है। डीजीसी क्रिमिनल द्वारा मामले में सोमवार क़ो बहस की जाएगी। अभियोजन की और से कुछ बातों का जवाब देते हुए अपनी बहस खत्म किये जाने की उम्मीद है। इसके बाद न्यायालय जल्दी ही मामले ने अपना फैसला सुना देगा। चर्चित सौरभ राजपूत की नृशंस हत्या कर शरीर के टुकड़े एक नील ड्रम में सीमेंट के अन्दर जमाकर साक्ष्य को छिपाये जाने के मामले में जिला जज अरविन्द मिश्रा की अदालत में सुनवाई चल रही है।
इस मामले में अभियोजन पक्ष अधिकारी डीजीसी केके चौबे ने 22 गवाह न्यायालय में पेश कर अपनी बहस पूरी कर चुके हैं। वहीं आरोपी पक्ष की ओर से सरकार द्वारा मुहैया कराई गई अधिवक्ता रेखा जैन ने भी बचाव में अपनी बहस बुधवार को समाप्त कर दी है।शुक्रवार को अभियोजन पक्ष द्वारा समय अभाव के चलते बहस नहीं किया जा सका। अब सोमवार को अभियोजन द्वारा आरोपी पक्ष की बहस के कुछ तथ्यों पर जवाब देते हुए अपनी बहस समाप्त की जाएगी। इस हत्याकाण्ड में मृतक की पत्नी मुस्कान व उसका प्रेमी साहिल शुक्ला आरोपी हैं। बहस पूरी होने के बाद जल्द ही निर्णय होने की पूरी सम्भावना है।
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