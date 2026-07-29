Meerut News: कलश कांवड़मय हुआ हाईवे कांवड़ मार्ग, गूजने लगे भोले बम के जयकारे
Meerut News: हाईवे कांवड़ मार्ग से पर कांवड़ यात्रा का स्वरूप बदलता नजर आने लगा है। हाईवे कांवड़ मार्ग पर बीते 15 दिन से गुजर रही कांवड़ यात्रा में बस कलश कांवड़ ह
Meerut News: हाईवे कांवड़ मार्ग से पर कांवड़ यात्रा का स्वरूप बदलता नजर आने लगा है। हाईवे कांवड़ मार्ग पर बीते 15 दिन से गुजर रही कांवड़ यात्रा में बस कलश कांवड़ ही कलश कांवड़ नजर आ रही है। हाईवे कांवड़ मार्ग पर 24 घंटे में एक हजार से अधिक कांवड़ियां गुजर रहे है। जिनमें कलश कांवड़ ही कलश कांवड़ नजर आ रही है। कोई शिवभक्त 11 लीटर तो कोई 51 लीटर तो कोई 101 लीटर जल की कलश कांवड़ लेकर गुजर रहा है। कलश कांवड़ यात्रा में 201, 251 और उससे अधिक लीटर जल की कलश कांवड़ भी शामिल है। कुछ शिव भक्त तो एक कलश कांवड़ को जोड़ी बनाकर एक दूसरे के साथ कलश कांवड़ लेकर चल रहे है, जिनमें अधिकांश दोस्त है और एक दूसरे की दोस्ती को समर्पित कांवड़ ल रहे।
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