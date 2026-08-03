Meerut News: कांवड़ में बाइक टकराने पर मारपीट, सिपाही को भी पीटा
Meerut News: दिल्ली-दून हाईवे पर कांवड़ियों के बीच बाइक टकराने को लेकर कहासुनी हुई और फिर मारपीट में तब्दील हो गई। एक कांस्टेबल भी बीच बचाव करते समय घायल हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को पकड़कर चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा। दोनों तरफ से चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया गया।
Meerut News: दिल्ली-दून हाईवे कांवड़ मार्ग पर बाइक से कांवड़ टकराने को लेकर सोमवार को नई दिल्ली और गौतमबुद्धनगर के कांवड़ियों में कहासुनी होने के चलते मारपीट हो गई। मारपीट होती देख मौके पर पहुंचे सिपाही दिनेश के साथ भी गाली-गलौज कर मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस कांवड़ियों के दोनों गुटों को अपने साथ सीएचसी लेकर पहुंची और उपचार कराया। नई दिल्ली के दुग्गल रोड देवली कॉलोनी निवासी विकास मिश्रा हरिद्वार से कांवड़ लेकर गंतव्य की ओर जा रहा था। हाईवे कांवड़ मार्ग पर गरण धरम होटल के सामने बाइक सवार कांवड़ियों गौतमबुद्धनगर के थाना हैबतपुर के बिसरख निवासी सोनू यादव और गुड्डू ने साइड मार दी, जिसको लेकर बाइक सवार कांवड़ियों और पैदल कांवड़िया में गाली गलौज के साथ मारपीट हो गई।
मारपीट होती देख कांवड़ियों के भेष में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल दिनेश ने दोनों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान बाइक सवार कांवड़ियों ने अपने साथियों को भी फोन कर बुला लिया। जिसके बाद बाइक सवार कांवड़ियों ने पैदल कांवड़िया और कास्टेबल दिनेश पर डंडों से हमला कर मारपीट कर दी। मारपीट में कांस्टेबल घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से स्कूटी और बाइक को कब्जे में लेकर सोनू, आयुष, सागर, विकास और गुड्डू को हिरासत में लेकर दौराला सीएचसी में उपचार दिलाया। इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया कि मामला कांवड़ियों के बीच हुए विवाद में मारपीट होने पर सिपाही के साथ धक्का मुक्की हुई। मौके पर लावारिश बाइक और स्कूटी बरामद हुई है। कांवड़ यात्रा के चलते दोनों पक्षों को चेतावनी देकर साथियों के सुपुर्द किया गया।
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