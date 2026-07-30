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Meerut News: कांवड़ यात्री : गंगा एक्सप्रेस-वे पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: गंगा एक्सप्रेस-वे के बिजौली एंट्री प्वाइंट पर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए अस्थाई पुलिस चौकी बनाई गई। पुलिस ने भारी वाहनों के लिए बैरिकेडिंग भी की है। यह चौकी हापुड़ जाने वाले वाहनों के लिए टियाला गांव से जुड़ती है। पुलिस अधिकारियों के आदेश पर यह इंतजाम किए गए हैं।

Meerut News: कांवड़ यात्री : गंगा एक्सप्रेस-वे पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद

Meerut News: राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिजौली स्थित गंगा एक्सप्रेस-वे एंट्री प्वाइंट पर पुलिस अधिकारियों के निर्देश अस्थाई पुलिस चौकी बनाई गई। गंगा एक्सप्रेस-वे हापुड़ की जाने वाले वाहनों को गांव टियाला होते हुए हापुड़ की जा सकेंगे। कांवड़ियों की यात्रा सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए बिजौली गंगा एक्सप्रेस-वे के प्रवेश प्वाइंट पर अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित कर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। वहीं पुलिस ने एक तरफ गंगा एक्सप्रेस-वे पर भारी वाहनों के आवागमन के लिए बैरिकेडिंग की गई है। थाना प्रभारी समय पाल अत्री ने बताया कि अधिकारियों के आदेश पर अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित की गई है।

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गंगा एक्सप्रेस-वे हापुड़ की जाने वाले वाहनों को गांव टियाला होते हुए हापुड़ की जा सकेंगे।

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