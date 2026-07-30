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Meerut News: कांवड़ यात्रा : अस्थायी बस अड्डों से चलने लगीं रोडवेज बसें

By Rajdeep Jakhar
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान भैंसाली और मेरठ डिपो की बसों के लिए चार अस्थायी बस अड्डे खोले गए हैं। यात्री 11 अगस्त तक बागपत बाईपास, रोहटा बाईपास और कंकरखेड़ा-करनाल मार्ग से बसों की सेवाएं ले सकेंगे। अन्य रूटों पर बसें सोहराबगेट अड्डे से चलेंगी।

Meerut News: कांवड़ यात्रा : अस्थायी बस अड्डों से चलने लगीं रोडवेज बसें

Meerut News: मेरठ। कांवड़ यात्रा के दौरान भैंसाली और मेरठ डिपो की बसों को चार अस्थायी बस अड्डों से संचालित किया जाने लगा है। गुरुवार को इन दोनों डिपो की अलग-अलग रूटों की बसों को बागपत बाईपास, रोहटा बाईपास और कंकरखेड़ा-करनाल मार्ग के अलावा सोहराबगेट अड्डे पर भेज दिया गया है। भैंसाली डिपो के एआरएम जीएस शर्मा ने बताया कि बागपत रूट पर संचालित होने वाली बसों के लिए बागपत बाईपास पर ही अस्थायी बस अड्डा संचालित किया जाने लगा है। यहां के यात्रियों को 11 अगस्त तक यहीं से बसें मिलेंगी। इसके अलावा बड़ौत रूट पर संचालित होने वाली बसों को रोहटा बाईपास से संचालित किया जाने लगा है।

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इसके अलावा भैंसाली बस अड्डे से शामली तक संचालित की जाने वाली बसों को कंकरखेड़ा फ्लाईओवर के पास करनाल रोड से संचालित किया जाने लगा है। जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी तब तक इन अस्थायी बस अड्डों का संचालन होता रहेगा। इसके अलावा दिल्ली, हरिद्वार, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नजीबाबाद, कोटद्वार, ऋषिकेश और देहरादून आदि रूटों पर चलने वाली बसों को सोहराबगेट अड्डे से संचालित किया जाएगा।

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Rajdeep Jakhar

लेखक के बारे में

Rajdeep Jakhar

शॉर्ट बायो राजदीप जाखड़ पिछले 16 साल से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय है और वर्तमान में हिन्दुस्तान में खेती-किसानी के साथ ही किसान संगठनों की भी कवरेज कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
राजदीप जाखड़ भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में खेती-किसानी और किसान संगठन बीट कवर कर रहे हैं। 2023 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर
राजदीप जाखड़ ने कॅरियर की शुरुआत 2010 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2023 में हिन्दुस्तान’ से जुड़े और वर्तमान में प्रिंट मीडिया के साथ डिजिटल कंटेंट में भी योगदान दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एजूकेशन और पॉलिटिकल साइंस में एमए, बीएड और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण राजदीप को पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला है। इन सभी के संयोजन से वे किसान संगठन और इससे जुड़ी राजनीति को बेहतर ढंग से समझते हैं।


खेती-किसान, किसान संगठन
राजदीप को खेतीबाड़ी से संबंधित विषयों के साथ किसान संगठनों की गहरी समझ है। कई बड़े किसान नेताओं के इंटरव्यू किए हैं। राजदीप का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है और हमारा लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
खेती-किसानी, किसान संगठन, विकास, ट्रांसपोर्ट।

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