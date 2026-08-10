Meerut News: किशोरी को बहला फुसलाकर पड़ोसन ने हड़पे जेवरात, रिपोर्ट दर्ज
Meerut News: लिसाड़ी गेट की मदीना कॉलोनी में एक पड़ोसन ने 13 वर्षीय लड़की को बहला फुसला कर उसके घर से लाखों के सोने-चांदी के जेवरात चुरा लिए। यह घटना 19 जुलाई को हुई जब गुलिस्ता ने जेवरात चोरी कर उन्हें भगत सिंह मार्केट में बेच दिया। लड़की की मां ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
Meerut News: लिसाड़ी गेट की मदीना कॉलोनी में पड़ोसन ने एक किशोरी को बहला फुसलाया और घर में रखे लाखों के सोने-चांदी के जेवरात मंगा लिए। महिला ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। कमरजहां पत्नी शमीम ने बताया कि काम करने के सिलसिले में वह घर से बाहर रहती है। उसकी 13 साल की बेटी घर पर रहती है। 19 जुलाई पड़ोस में किराये पर रह रही गुलिस्ता ने बेटी को बहला फुसलाया और घर में रखे सारे सोने चांदी के जेवरात मंगा लिए। जिनको भगत सिंह मार्केट में सुनार को बेच दिया। वापस आने पर बेटी से पूछा तो सारी बात पता चली।
गुलिस्ता से जेवरात वापस मांगे तो जल्द वापस करने की बात कही। कमरजहां ने गुलिस्ता व सुनार के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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