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Meerut News: गंगनहर में डूबे किशोर का दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: रोहटा थाना क्षेत्र के गंगनहर में एक किशोर नहाने के दौरान डूब गया। उसके साथियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वह तेज बहाव में बह गया। गोताखोरों की मदद से रात भर सर्च अभियान चला, लेकिन किशोर का कोई पता नहीं चला। परिजनों ने एनडीआरएफ से मदद की मांग की, लेकिन किशोर का पता नहीं चल सका।

गंगनहर में डूबे किशोर का दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग
गंगनहर में डूबे किशोर का दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग

Meerut News: रोहटा थाना क्षेत्र के गंगनहर में शुक्रवार दोपहर को छोटे भाई और दोस्तों के साथ नहाने गया किशोर तेज बहाव में डूब गया था। गोताखोर की मदद से देर रात तक सर्च अभियान चलाया गया। शनिवार को जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक ने पुलिस अधिकारियों से एनडीआरएफ बुलाकर तलाशी अभियान को गति देने की मांग की, जिस पर पहुंची टीम ने अभियान चालू रखा, लेकिन उसका दूसरे दिन भी पता नहीं चल सका। डूंगर निवासी यशपाल का 16 वर्षीय पुत्र आदि सहरावत पुत्र यशपाल सहरावत शुक्रवार दोपहर छोटे भाई अभि सहरावत तथा जटपुरा गांव निवासी दो दोस्तों के साथ गंगनहर में नहाने के लिए गया था।

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नहाने के दौरान साथियों के साथ लगी शर्त में गंगनहर को पार करने की बात हुई थी। जैसे ही आदि साथियों के साथ तैरने लगा, तो वह बहने लगा था। साथी को बहता देख उन्होंने बचाने का प्रयास किया, लेकिन पल भर में ही किशोर डूब गया था। गंगनहर किनारे खड़े छोटे भाई अभि ने शोर मचाकर बचाने की गुहार लगाई, आसपास के लोग मौके पर पहुंच कर गोताखोर की मदद से किशोर को पानी में तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला था। पुलिस ने पीएसी के गोताखोर की मदद से गंगनहर में जाल लगाकर देर रात तक आदि के तलाश में सर्च अभियान चलाया था।शनिवार सुबह से ही पूठखास गंगनहर पुल के पास पुलिस ने जाल लगाकर तलाश में जुटी हुई है। वहीं परिजन के साथ ग्रामीणों की भीड़ भी गंगनहर किनारे डेरा डाले हुए हैं। दोपहर में सपा नेता एवं जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक ने पुलिस अधिकारियों को एनडीआरएफ की टीम को बुलाकर गंगनहर में सर्च अभियान चलाने की मांग की। जिस पर अधिकारियों ने एनडीआरएफ टीम को बुला कर सर्च अभियान चलाया। लेकिन शाम तक किशोर का पता नहीं चल सका था।

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