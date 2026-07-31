Meerut News: गंगनहर में डूबने से 16 वर्षीय किशोर लापता, परिवार में मचा कोहराम
Meerut News: दोस्तों के साथ गंगनहर में स्नान करते समय 16 वर्षीय किशोर आदि सहरावत डूब गया। घटना की सूचना पर पुलिस और गोताखोरों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन शाम तक कोई जानकारी नहीं मिली। परिवार में कोहराम मचा हुआ है, खासकर इसके परिवार की ताई मुन्नी देवी के लिए, जिन्होंने पहले ही अपने बेटे को खो दिया था।
Meerut News: दोस्तों के साथ गंगनहर में नहाने गया किशोर डूब गया। किशोर के डूबने की सूचना पर हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उसे खोजने का प्रयास किया, लेकिन देरशाम तक कोई जानकारी नहीं मिली। वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। रोहटा थाना क्षेत्र के डूंगर गांव निवासी 16 वर्षीय आदि सहरावत पुत्र यशपाल शुक्रवार को अपने दो दोस्तों के साथ ग्राम जटपुरा स्थित कर घाट पर गंगनहर में स्नान करने गया था। स्नान के दौरान गंगनहर के तेज बहाव में आदि बह गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने उसे तलाशने का प्रयास किया।
सूचना पर पुलिस और संबंधित विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई तथा किशोर की तलाश शुरू कर दी गई। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया गया कि करीब 10 वर्ष पूर्व पति-पत्नी के विवाद के चलते आदि की मां अपने दो छोटे बेटों आदि और उसके छोटे भाई को छोड़कर मायके चली गई थी। इसके बाद से दोनों बच्चों का पालन-पोषण परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से होता रहा।परिवार की सबसे मार्मिक बात यह है कि गंग नहर में डूबे आदि की ताई मुन्नी देवी पत्नी पप्पू जिन्होंने पहले ही अपने इकलौते पुत्र को खो दिया था। उन्होंने ही आदि को अपने पुत्र की तरह पाल-पोसकर बड़ा किया। अब आदि के गंगनहर में बह जाने की घटना से उन पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार और गांव में शोक का माहौल है। पुलिस और गोताखोरों द्वारा गंगनहर में किशोर की तलाश लगातार जारी है। समाचार लिखे जाने तक आदि का कोई पता नहीं चल सका था।
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