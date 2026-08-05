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Meerut News: चेहल्लुम : गमगीन माहौल में अलविदा या हुसैन की सदाओं के बीच ताजिये-तबर्रूकात दफन

By Salim Ahmad
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ में हजरत इमाम हुसैन और शौहदाये कर्बला का चेहल्लुम श्रद्धा और गमगीन माहौल में मनाया गया। इमामबारगाहों और अज़ाखानों में मजलिसें आयोजित हुईं। ताजियों और तबर्रूकात का दफन किया गया। जुलूस शहर में शांति के साथ निकला और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत सावधानी बरती।

Meerut News: चेहल्लुम : गमगीन माहौल में अलविदा या हुसैन की सदाओं के बीच ताजिये-तबर्रूकात दफन

Meerut News: मेरठ। हजरत इमाम हुसैन और शौहदाये कर्बला का चेहल्लुम बड़ी अकीदत और गमगीन माहौल में मनाया गया। शहर सहित जैदी फार्म, लोहियानगर, शहर घंटाघर, अब्दुल्लापुर में इमामबारगाहों और अज़ाखानों में मजलिसें हुईं।

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गमगीन माहौल में ताजिये दफन

गमगीन माहौल में अलविदा या हुसैन की सदाओं के बीच ताजिये-तबर्रूकात दफन किये गये। रेलवे रोड चौराहे से ईदगाह चौराहे तक दिल्ली रोड पर पुलिस ने जुलूस गुजरने तक अतिरिक्त सावधानी बरती। इस दौरान सड़क पर कांवड़िया लेन सुरक्षित रखा गया था, दूसरी लेन से जुलूस निकला। इस दौरान कोई कांवड़ियां भी सड़क से नहीं गुजरा। पुलिस को यातायात जरूर कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। हुसैनाबाद पूर्वा फैयाज अली स्थित इमामबारगाह डॉ. सैय्यद इकबाल हुसैन मरहूम में मौलाना अहसन अमली ने मजलिस को खिताब करते हुए इमाम हुसैन और 71 जानिसारों की शहादत के बाद असीराने कर्बला पर हुए जुल्मो सितम बयां किये। सैय्यद शाह अब्बास सफवी ने सौज़ख्वानी की। अन्जुमन दस्तये हुसैनी के हुमायूं अब्बास ताबिश, अतीक-उल-हसनैन ने गमगीन नौहे पढ़े। अनवार हुसैन मरहूम के अज़ाखाने हुसैनाबाद और अफजाल हुसैन के अज़खाने कोठी अतानस में एवं विभिन्न अज़ाखानों में मजलिस हुई। मनसबियां घंटाघर में आयोजित मजलिस के बाद जुलजनाह की ज़ियारत के दौरान अंजुमन इमामिया के वाजिद अली गप्पू, साहिल ने नौहेख्वानी की।

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जुलूस-ए-ताजिया का आयोजन

जुलूस-ए-ताजिया इमामबारगाह करीम बख्श जाटव गेट से ताजिया बरामद हुआ। चौड़ाकुंआ स्थित छोटी कर्बला में मजलिस के बाद कदीमी जुलूस-ए-ताजिया हसन मुर्तजा के प्रबन्ध में बरामद हुआ। जुलूस में अंजुमन इमामिया के वाजिद अली गप्पू, चांद मियां, साहिल ने तन्जीम-ए-अब्बास के काशिफ जैदी, दारेन जै़दी तथा दस्तये हुसैनी के हुमायूं अब्बास ताबिश, अतीक-उल-हसनैन, गिजाल रज़ा ने पुरसौज़ नौहेख्वानी करके कर्बला के शहीदों को खिराजे अकीदत पेश किया।

शांतिपूर्ण जुलूस की प्रक्रिया

जुलूस में सैय्यद शाहअब्बास सफवी, डॉ. सरदार हुसैन, मीडिया प्रभारी अली हैदर रिज़वी, हाजी शमशाद अली जैदी, मासूम असगर, मुजाहिद हुसैन, नियाज़ हुसैन गुड्डू, तालिब जै़दी, रईस हैदर जै़दी, हैदर अब्बास रिज़वी शामिल रहे। जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में घंटाघर रेलवे रोड, ईदगाह चौराहा से गुजरता हुआ हाजी साहब पहुंचा। जहां ताजिये और तबरूकात दफन किये गये।

गम-ए-हुसैन के आयोजन

कर्बला मनसबिया पहुंचकर अन्जुमनों ने अलविदा या हुसैन की सदाओं के बीच नौहे पढ़कर गमगीन माहौल में इमाम हुसैन को अलविदा कहा। इस दौरान पूर्व चुनाव आयुक्त नसीम जै़दी एवं अनेकों संस्थाओं की ओर से शर्बत-फल वितरित किये गये। रात में अंजुमन ताहफ्फुज-ए-अजादारी की ओर से मनसबिया शोक हॉस्टिल में अंजुमन इमामिया ने आग पर मातम किया।

जैदी फार्म में अलम-ए-मुबारक का निकला जुलूस

दरबारे हुसैनी पुरानी कोठी में मौलाना अम्मार हैदर रिजनी, आजमगढ़ की तकरीर के दौरान 18 बनी हाशिम के शबीह-ए-ताबूत, झूला हज़रत अली अज़गर जुलजनाह और ताज़िये का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस जैदी फार्म इमली वाली मस्जिद, इमाम बारगाह इश्तियाक हुसैन, अब्बास पैलेस, शाहजलाल चौक, नई कोठी जै़दी साहब से होता हुआ इमामबारगाह पंजेतनी पहुंचा। जहां उठाये गये अलम-ए-मुबारक यकजा हुये। जुलूस कर्बला सोसायटी पहुंच कर संपन्न हुआ। जहां ताजिये एवं तबरूकात दफन किये गये। जुलूस में जावेद रजा, अयाज हुसैन, फाजिल हुसैन, नजर अब्बास, अर्शी नकवी, समर जै़दी, आदि ने गमगीन नौहे पढ़े। अफसर अली, सोनू जै़दी, मज़हर अब्बास, मज्जी, गुड़डे जै़दी शामिल रहे।

आगे आने वाले कार्यक्रम

मोहर्रम कमेटी के मीडिया प्रभारी अली हैदर रिज़वी ने बताया कि 7 रबी-उल-अव्वल 21 अगस्त को शाह जलाल हॉल सेक्टर-4 शास्त्री नगर में तथा 8 रबी-उल-अव्वल 22 अगस्त को मनसबिया रेलवे रोड में गम-ए-हुसैन के सिलसिले में बड़े कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। सैय्यद शाहअब्बास सफवी, तालिब अली जैदी, मासूम असगर ने पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था के लिये अफसरों का शुक्रिया अदा किया।

सामान्य प्रश्न

हजरत इमाम हुसैन और शौहदाये कर्बला का चेहल्लुम कब मनाया गया?
हजरत इमाम हुसैन और शौहदाये कर्बला का चेहल्लुम बड़ी अकीदत और गमगीन माहौल में मनाया गया।
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लेखक के बारे में

Salim Ahmad

शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
सलीम अहमद मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान, मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उद्योग, व्यापार और कारोबार पर केंद्रित खबरें करते हैं। उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।

कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए और मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। सलीम कारोबार, उद्योग, व्यापार बीट पर कमांड होने के साथ बिजली, वन विभाग और अन्य जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।

विजन
उद्योग, व्यापार, कारोबार, फिल्म-इंटरटेनमेंट विषयों पर सलीम की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। सलीम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इसको केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

विशेषज्ञता
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