Meerut News: सेंट्रल मार्केट : सेटबैक खाली करने पर ही ईडब्लूएस आवंटियों को मिलेगी राहत
Meerut News: सेंट्रल मार्केट मामले में 44 सील भवनों में सेटबैक खाली करने का काम शुरू हो गया है। ईडब्लूएस मकान मालिकों पर भी सेटबैक खाली करने का दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को ईडब्लूएस और एलआईजी मकानों के भी सेटबैक खाली करने के आदेश दिए थे। अब तक 143 सेटबैक खाली हो चुके हैं।
Meerut News: सेंट्रल मार्केट मामले में सील किए गए 44 भवनों में भी सेटबैक खाली करने का काम शुरू हो गया है। मगर इसके बाद अब ईडब्लूएस मकान मालिकों पर भी सेटबैक खाली करने का दबाव बढ़ने लगा है। वहीं परिषद अधिकारियों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हर हाल में करना होगा। शासन आवंटियों को राहत जरूर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को मामले में सुनवाई करते हुए ईडब्लूएस और एलआईजी मकानों के भी सेटबैक खाली करने के आदेश दिए थे। कोर्ट का कहना था कि ईडब्लूएस कानून से बाहर नहीं है। इन मकानों को बचाने के लिए धरना दे रही महिलाओं के साथ शासन से आई अधिकारियों की टीम ने 17 जुलाई को मुलाकात की थी। आवंटियों ने निशुल्क दुकानों की मांग करते हुए री-डेवलपमेंट स्कीम से हाथ खड़े कर दिए। उधर परिषद अधिकारियों ने आवंटियों के जवाब को शासन के पास भेज दिया है। आवंटियों को पहले सेटबैक खाली करने के लिए तैयार होना होगा.
सेटबैक की स्थिति
अब तक 143 सेटबैक हो चुके खाली
परिषद अधिकारियों के मुताबिक अब तक 143 मकानों के सेटबैक खाली हो चुके हैं। 180 से ज्यादा मकानों में सेटबैक खाली करने का काम चल रहा है। 44 सील भवनों में से 19 भवनों में भी सेटबैक खाली किए जाने का काम शुरू हो गया है।
री-डेवलपमेंट प्रयास
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री-डेवलपमेंट के लिए एनबीसीसी से सहयोग लेगा आवास विकास परिषद
मेरठ, वरिष्ठ संवाददाता। सेंट्रल मार्केट मामले में आवास एवं विकास परिषद ने ईडब्लूएस और एलआईजी मकानों का री-डेवलपमेंट करने के लिए कंपनी एनबीसीसी के साथ हाथ मिलाने की संभावना तलाश करनी शुरू कर दी है। सोमवार को एनबीसीसी की टीम ने परिषद अधिकारियों के साथ बैठक की। शास्त्रीनगर आवासीय योजना संख्या सात के सेक्टर 2, 3 और 4 में बने ईडब्लूएस और एलआईजी मकानों का साइट निरीक्षण भी किया। एनबीसीसी टीम सदस्यों ने कहा कि इन मकानों का री-डेवलपमेंट करने की योजना है। बहुत जल्द योजना तैयार करके परिषद को सौंप देंगे। उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को एनबीसीसी की दो सदस्यीय टीम मेरठ पहुंची थी.
FAQ
लेखक के बारे मेंRajdeep Jakhar
शॉर्ट बायो राजदीप जाखड़ पिछले 16 साल से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय है और वर्तमान में हिन्दुस्तान में खेती-किसानी के साथ ही किसान संगठनों की भी कवरेज कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
राजदीप जाखड़ भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में खेती-किसानी और किसान संगठन बीट कवर कर रहे हैं। 2023 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
राजदीप जाखड़ ने कॅरियर की शुरुआत 2010 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2023 में हिन्दुस्तान’ से जुड़े और वर्तमान में प्रिंट मीडिया के साथ डिजिटल कंटेंट में भी योगदान दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एजूकेशन और पॉलिटिकल साइंस में एमए, बीएड और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण राजदीप को पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला है। इन सभी के संयोजन से वे किसान संगठन और इससे जुड़ी राजनीति को बेहतर ढंग से समझते हैं।
खेती-किसान, किसान संगठन
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विशेषज्ञता
खेती-किसानी, किसान संगठन, विकास, ट्रांसपोर्ट।
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