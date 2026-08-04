Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Meerut News: केएल में छात्रों ने सुंदर कलाकृतियों से मोहा मन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

Meerut News: केएल इंटरनेशनल स्कूल में हथकरघा सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न रचनात्मक तथा शैक्षणिक गतिविधि हुईं।

Meerut News: केएल में छात्रों ने सुंदर कलाकृतियों से मोहा मन

Meerut News: केएल इंटरनेशनल स्कूल में हथकरघा सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न रचनात्मक तथा शैक्षणिक गतिविधि हुईं। कार्यक्रम की शुरुआत में कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों ने चित्रकला प्रतियोगिता में अपनी कल्पना और सुंदर रंगों के माध्यम से बेहतरीन कलाकृतियां बनाकर सभी का मन मोह लिया। कक्षा नौंवी और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए टेक्सटाइल क्विज प्रतियोगिता हुई, जिसमें वस्त्रों, हथकरघा और सतत फैशन से जुड़े तीन मुख्य राउंड (प्रारंभिक, विजुअल और बजर) शामिल थे। प्रतियोगिता का मूल्यांकन हैंडलूम वीवर सेंटर से आए विशेषज्ञों ने किया। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आयोजित वेस्ट टू वियर प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने रिसाइकिल और अपशिष्ट सामग्रियों से आकर्षक परिधान तैयार कर सस्टेनेबल फैशन और पर्यावरण संरक्षण का अनोखा संदेश दिया।

ये भी पढ़ें:Katihar News: पहली सोमवारी पर मेहंदी के रंग में खिली छात्राओं की प्रतिभा

तपन शर्मा ने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक बुनाई परंपरा को बचाना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, वोकल फॉर लोकल हथकरघा उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देकर स्वदेशी बाजार को मजबूत करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। प्रधानाचार्य सुधांशु शेखर ने सभी का उत्साहवर्धन किया।

ये भी पढ़ें:Katihar News: पहली सोमवारी पर मेहंदी के रंग में खिली छात्राओं की प्रतिभा
ये भी पढ़ें:दिल्ली पब्लिक स्कूल में ‘अभिव्यक्ति 2026’ का समापन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Meerut Latest News Meerut News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।