Meerut News: मेरठ: चावली देवी आर्य कन्या इंटर कालेज ब्रह्मपुरी में किया विद्यार्थी परिषद का गठन
Meerut News: मेरठ: चावली देवी आर्य कन्या इंटर कालेज ब्रह्मपुरी में किया विद्यार्थी परिषद का गठन
Meerut News: चावली देवी आर्य कन्या इंटर कालेज ब्रह्मपुरी में विद्यालय की विद्यार्थी परिषद का गठन कर चयनित छात्राओं का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ यज्ञ के साथ हुआ। यज्ञ उपरांत विद्यालय की प्रार्थना सभा मैदान में सभी छात्राएं, अध्यापिकायें एवं विद्यार्थी परिषद में चयनित छात्राओं के अभिभावक भी उपस्थित रहे। समारोह में मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक प्राची गुप्ता रहे।कार्यक्रम में विद्यालय को प्रधानाचार्या सीमा झारिया, प्रोक्टर अल्पना शर्मा एवं प्रबन्धक प्राची गुप्ता ने सीनियर वर्ग की छात्राओं को बैंच प्रदान किये। मुनेश वर्मा, करूणा गौतम, दीपमाला एवं डॉ. ममता चौधरी द्वारा जूनियर वर्ग की छात्राओं को बैंच प्रदान किये।शपथ
ग्रहण समारोह में सभी अध्यापिकाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन प्रियंका चौधरी ने किया। समारोह कार्यक्रम में अनीता रानी, मीनाक्षी, रूपा कुमारी, अलका कुमारी, पूजा गौतम, निधि आदि का विशेष सहयोग रहा। विद्यालय प्रधानाचार्या सीमा झारिया ने सभी अतिथियों का आभार व धन्यवाद प्रेषित किया। विद्यालय प्रबन्धक प्राची गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया।
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