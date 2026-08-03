Meerut News: जिनवाणी दर्पण के समान, दिखाती है जीवन के गुण-अवगुण : साध्वी श्रुत पूर्णा

Meerut News: आदर्श नगर स्थित नूतन श्री चंद्रप्रभु जैन श्वेतांबर मंदिर के शासन सम्राट भवन में सोमवार को पूज्य साध्वी प्रवचन दीपिका डॉ. श्रुत पूर्णा श्रीजी एवं साध्वी इष्ट प्रिया श्रीजी ने श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए। साध्वी ने कहा कि जिनवाणी दर्पण के समान है। जिस प्रकार दर्पण व्यक्ति को उसका चेहरा दिखाता है और गंदगी नजर आने पर उसे साफ किया जा सकता है, उसी प्रकार जिनवाणी मनुष्य के भीतर के गुण और अवगुणों को सामने रखकर जीवन को सही दिशा दिखाती है। उन्होंने कहा कि जीवन में तीन प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं।

ऐसे लोगों का ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता। दूसरे वे हैं, जो कान से सुनते हैं और मुंह से तुरंत बाहर निकाल देते हैं। ये लोग ज्ञान का प्रदर्शन तो करते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं उतारते। तीसरे वे होते हैं, जो ज्ञान को कान से सुनकर हृदय से ग्रहण करते हैं और अपने आचरण में उतारते हैं। ऐसे लोग ही वास्तव में मूल्यवान होते हैं। साध्वी ने कहा कि ज्ञान होना और ज्ञानी होना दोनों अलग-अलग बातें हैं। ज्ञानी वही है, जो ज्ञान को केवल सुनता नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में ग्रहण कर आचरण में उतारता है।कार्यक्रम का संचालन मंदिर ट्रस्ट संघ के अध्यक्ष आलोक जैन ने किया। प्रवचन में पहुंचे भाजपा के निवर्तमान कोषाध्यक्ष एवं नामित सभासद दीपक जैन का श्रीसंघ की ओर से बहुमान किया गया। इस दौरान संघ के संरक्षक सतेंद्र जैन, मंत्री रमेश चंद जैन, जयप्रकाश जैन, जगदीश प्रसाद जैन, वीरेंद्र जैन, राजीव जैन, नरेंद्र जैन, मोंटू जैन, मोहित जैन, ऋषभ जैन, संजय जैन, बॉबी जैन, विजेंद्र जैन समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं मातृशक्ति उपस्थित रही। कार्यक्रम के अंत में श्रीसंघ के सदस्यों ने गुरु चरणों में सादर नमन-वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।