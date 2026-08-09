Meerut News: जीवन में आने वाली विपदाओं के समय मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए
Meerut News: जैन बोर्डिग हाउस में आचार्य सौरभ सागर महाराज की उपस्थिति में श्रीसिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। महाराज ने जीवन में धैर्य रखने और कर्म सिद्धांत को समझने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अच्छे संस्कारों से मनुष्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है।
Meerut News: जैन बोर्डिग हाउस में आचार्य सौरभ सागर महाराज के सानिध्य और पुष्प वर्षा योग समिति के आतिथ्य में आयोजित श्रीसिद्ध चक्र महामंडल विधान शनिवार को श्रद्धा, भक्ति के साथ कराया गया। महाराज ने कहा कि जीवन में आने वाले कष्ट और विपदाओं के समय मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए और कर्म सिद्धांत को समझना चाहिए। पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार उनके फल का उदय होता है। विधान का शुभारंभ भगवान की शांतिधारा के साथ हुआ। शांतिधारा कराने का परम सौभाग्य सुनील कुमार जैन, अनिल कुमार जैन को प्राप्त हुआ। चित्र अनावरण सुनील कुमार जैनने किया, दीप प्रज्वलन विनोद जैन ने किया।
सौरभ सागर महाराज ने कहा कि मनुष्य को मानुष पर्याय के साथ गति, मन और सोचने समझने की शक्ति प्राप्त हुई है, लेकिन यदि जीवन की दिशा सही नहीं है तो ये सभी शक्तियां व्यर्थ हैं। कहा कि माता-पिता अपने बच्चों के लिए जीवनभर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। बच्चों में अच्छे संस्कार हों तो वे माता पिता की सेवा और उनके प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। कहा कि मनुष्य को यदि धर्म की दिशा और अच्छे संस्कार मिल जाएं तो वह अपने लक्ष्य को सफलता के साथ प्राप्त कर सकता है।धर्म और परमात्मा पर विश्वास ही जीवन को कष्टों और विपदाओं से उबारकर सुखमय बना सकता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शृंखला में कलाकार सौरभ जैन ने कमठ का उपसर्ग नाटिका का मंचन किया। मौके पर सुरेश जैन रितुराज, प्रेम चंद जैन, हंस कुमार जैन, रितेश जैन, अनिल जैन दास, अक्षय जैन, विजय जैन, अनिल जैन, राजीव जैन, प्रमोद जैन मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
शॉर्ट बायो :
राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।
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बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।
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विशेषज्ञता
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प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।
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