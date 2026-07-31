Meerut News: धर्म को जीवन में उतारने वाला ही सच्चा जिज्ञासु श्रोता : साध्वी डॉ. श्रुत पूर्णा श्री
Meerut News: आदर्श नगर के नूतन श्री चंद्रप्रभु जैन श्वेतांबर मंदिर में प्रवचन श्रृंखला का चौथा दिन मनाया गया। साध्वी प्रवचन दीपिका डॉ. श्रुत पूर्णा एवं साध्वी इष्ट प्रिया ने श्रद्धालुओं को धर्म और आत्मकल्याण का संदेश दिया। उन्होंने श्राद्ध विधि की व्याख्या करते हुए जिज्ञासु श्रोताओं के 14 प्रकारों का वर्णन किया।
Meerut News: आदर्श नगर स्थित नूतन श्री चंद्रप्रभु जैन श्वेतांबर मंदिर के शासन सम्राट भवन में चल रही प्रवचन श्रृंखला के चौथे दिन पूज्य साध्वी प्रवचन दीपिका डॉ. श्रुत पूर्णा श्रीजी एवं साध्वी इष्ट प्रिया श्रीजी ने श्रद्धालुओं को धर्म और आत्मकल्याण का संदेश दिया। साध्वी डॉ. श्रुत पूर्णा श्रीजी ने श्राद्ध विधि प्रकरण की व्याख्या करते हुए बताया कि शास्त्रों में 14 प्रकार के जिज्ञासु श्रोताओं का वर्णन है। उन्होंने कहा कि एक श्रोता छलनी के समान होता है, जो अच्छी बातों को छोड़ देता है, जबकि दूसरा छाज के समान होता है, जो सार तत्व को ग्रहण कर उसे अपने जीवन में उतारता है।
वही सच्चा धर्म साधक है, जो ज्ञान को व्यवहार में लाकर धर्म के प्रति समर्पित रहता है। उन्होंने कहा कि एक श्रावक को सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रशंसा उसे अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करे, लेकिन उससे कभी अभिमान न उत्पन्न होने पाए। अभिमान व्यक्ति को धर्म के मार्ग से भटका देता है।इस अवसर पर प्रवीण जैन, गुड्डी जैन एवं मोहित जैन परिवार ने महाराज साहिब को सूत्र समर्पित किए। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आलोक जैन ने कार्यक्रम का संचालन किया। प्रवचन में भाजपा के निवर्तमान मंडल महामंत्री एवं नामित सभासद, वरिष्ठ समाजसेवी संतराम सैनी का श्रीसंघ की ओर से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में संघ के संरक्षक सतेंद्र जैन, मंत्री रमेश चंद जैन, जयप्रकाश जैन, जगदीश प्रसाद जैन, अंबुज जैन, राजीव जैन, कौशल जैन, मोंटू जैन, मोहित जैन, ऋषभ जैन, संजय जैन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं मातृशक्ति उपस्थित रही। अंत में श्रीसंघ के सदस्यों ने गुरु चरणों में नमन-वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
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