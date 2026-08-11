Meerut News: कांवड़ देखने निकले पिता-पुत्री को बाइक सवार युवतियों ने मारी टक्कर, गंभीर चोट
Meerut News: लोहियानगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक सवार युवतियों ने कांवड़ देखने जा रहे पिता-पुत्री को टक्कर मारी, जिससे दोनों को सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। एक अन्य दुर्घटना में, हापुड़ देहात निवासी दो युवकों को भी एक कार चालक ने टक्कर मारी।
Meerut News: लोहियानगर थाना क्षेत्र में सोमवार को तेज रफ्तार बाइक सवार युवतियों ने कांवड़ देखने जा रहे पिता-पुत्री को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों के सिर में गंभीर चोट आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया।
दूसरी दुर्घटना
वहीं, हापुड़ देहात निवासी बाइक सवार दो युवकों को भी कार चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों घायल हो गए। बताया गया कि 44वीं वाहिनी के पास दो युवतियां बाइक से हापुड़ रोड की तरफ से मेरठ की ओर आ रही थीं। इसी दौरान कांवड़ देखने पहुंचे एक व्यक्ति और उसकी बच्ची को बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। बच्ची और उसके पिता के सिर में गंभीर चोट आई है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। इसी क्षेत्र में हापुड़ देहात निवासी बाइक सवार दो युवकों को एक कार चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें भी उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। थाना प्रभारी सुमित तोमर ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। किसी भी घटना में घायलों की ओर से अभी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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