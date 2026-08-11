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Meerut News: मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने लगाया कांवड़ शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सहयोग से बाईपास मार्ग पर कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने प्रसाद ग्रहण किया। अमरजीत पिन्की चिन्योटी ने सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

Meerut News: मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने लगाया कांवड़ शिविर

Meerut News: यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सहयोग से बाईपास मार्ग पर कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए विशेष सेवा शिविर लगाया गया। शिविर में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने प्रसाद ग्रहण किया। सेवा शिविर में अमरजीत पिन्की चिन्योटी ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और कांवड़ियों की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने स्वयं श्रद्धालुओं को भोजन एवं प्रसाद वितरित कर सेवा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों की सेवा करना सौभाग्य की बात है और ऐसे सेवा कार्यों से समाज में आपसी सहयोग एवं भाईचारे की भावना मजबूत होती है।

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