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Meerut News: सावन के चारों सोमवार बनेंगे महायोग, भोलेनाथ की बरसेगी अपार कृपा

By Parul
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ में सावन मास के चारों सोमवार विशेष संयोग लिए आ रहे हैं। पहले सोमवार 3 अगस्त को सुकर्मा योग, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और पंचमी तिथि का संगम है। इस दिन शिव पूजन और जलाभिषेक विशेष फलदायी रहेगा। अन्य सोमवारों में भी विशेष योग और तिथियों का महत्व है।

Meerut News: सावन के चारों सोमवार बनेंगे महायोग, भोलेनाथ की बरसेगी अपार कृपा

Meerut News: मेरठ। भगवान शिव की आराधना के पवित्र श्रावण मास में इस वर्ष चारों सोमवार विशेष संयोग लेकर आ रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सावन के पहले सोमवार 3 अगस्त को सुकर्मा योग, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और पंचमी तिथि का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसे शिव पूजन, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस योग में भोलेनाथ का पूजन करने से जीवन की बाधाएं और विघ्न दूर होते हैं व मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ज्योतिष अन्वेषक अमित गुप्ता के अनुसार सुकर्मा योग में किए गए शुभ कार्यों का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 बजे से 5:10 बजे तक शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक विशेष फलदायी रहेगा। वहीं प्रदोष काल सायं 6:25 बजे से 7:55 बजे तक पूजा-अर्चना का भी श्रेष्ठ समय माना गया है। श्रद्धालु दूध, गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं。

दूसरे सोमवार का महत्व

दूसरे सोमवार को सिद्ध योग और पुनर्वसु नक्षत्र

सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है। इस दिन सोम प्रदोष व्रत का संयोग भी रहेगा, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाएगा। सिद्ध योग तथा पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव अगले दिन तक रहेगा। इस दिन ग्रह शांति और मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर नारियल का जल अर्पित करना शुभ रहेगा।

तीसरे सोमवार का महत्व

तीसरे सोमवार को नाग पंचमी व चित्रा नक्षत्र भी

सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त को नाग पंचमी के साथ पड़ रहा है। पंचमी तिथि, चित्रा नक्षत्र और शुभ योग के कारण यह दिन राहु, कालसर्प दोष तथा पितृ दोष से मुक्ति के उपायों के लिए विशेष माना गया है। इस दिन शिवलिंग का दूध, जल, पंचामृत एवं गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करने का विधान बताया गया है, साथ ही चांदी, तांबे अथवा पीतल के सर्प का जोड़ा भगवान शिव को अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होने की मान्यता है।

चौथे सोमवार का महत्व

चौथे सोमवार को आयुष्मान व प्रीति योग

श्रावण का चौथा और अंतिम सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा। इस दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग तथा प्रदोष काल का संयोग रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह योग दीर्घायु, सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन पंचामृत तथा गन्ने के रस से रुद्राभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। कई ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दिन भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की उपासना भी विशेष फलदायी मानी जाती है। ज्योतिषविद राहुल अग्रवाल का कहना है कि इस बार पूरे सावन माह में कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, साथ ही सोमवार के दिन विशेष योग है, इसलिए भक्त पूरे श्रद्धाभाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं।

प्रश्नोत्तरी

सावन के पहले सोमवार का विशेष संयोग क्या है?
पहले सोमवार 3 अगस्त को सुकर्मा योग, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और पंचमी तिथि का दुर्लभ संयोग बन रहा है।
Parul

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बॉयो:
पारुल पिछले लगभग 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान समाचार पत्र जो (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) का हिंदी दैनिक समाचार पत्र है, के मेरठ संस्करण में कार्यरत हैं। वह विशेष रूप से ज्योतिष, ग्रह चाल, महिला संगठन, महिला समिति और क्लब गतिविधियों से संबंधित समाचारों पर कार्य करती हैं। अपने लंबे अनुभव के दौरान उन्होंने पाठकों की रुचि और सामाजिक विषयों की गहरी समझ विकसित की है।

परिचय एवं अनुभव
पारुल भारतीय मीडिया जगत में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में जानी जाती हैं। वर्ष 2010 से वह लगातार ज्योतिष और ग्रह चाल से जुड़े विषयों पर काम कर रही हैं। ग्रहों की चाल में बदलाव, ग्रह योग, सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण जैसे विषयों पर उनकी कई महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी लेखन शैली सरल, तथ्यपरक और पाठकों की जिज्ञासा को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है।

करियर का सफर
पारुल ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत वर्ष 2008 में डीएलए न्यूजपेपर से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2011-2012 तक वह अमर उजाला समाचार पत्र से जुड़ी रहीं और यहां विभिन्न सामाजिक, प्राइमरी शिक्षा, महिला संगठन, महिला कॉलेज एवं ज्योतिष विषयों पर कार्य किया। वर्ष 2013 में उन्होंने हिन्दुस्तान समाचार पत्र से अपनी नई पारी शुरू की। यहां उन्हें ज्योतिष, ग्रह चाल और सामाजिक विषयों पर गहराई से कार्य करने का अवसर मिला और तब से वह लगातार इसी विषय क्षेत्र को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
पारुल ने वाणिज्य स्नातक (बीकॉम) की शिक्षा प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिग्री (पीजी डिग्री) प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने समाजशास्त्र में परास्नातक (एमए) भी किया है। यह शैक्षणिक पृष्ठभूमि उन्हें भाषा, समाज और पत्रकारिता के विषयों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करती है।

विशेषज्ञता और दृष्टिकोण
ज्योतिष शास्त्र और ग्रहों की चाल से जुड़े विषयों पर पारुल की विशेष पकड़ है। उन्होंने सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण और महत्वपूर्ण ग्रह योग से संबंधित कई विश्लेषणात्मक समाचार प्रकाशित किए हैं। उनका मानना है कि पत्रकारिता की मूल शक्ति तथ्यपरकता, विश्वसनीयता और सटीक सूचना और वह भी सरल भाषा में निहित होती है।

लक्ष्य
पारुल का लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और उपयोगी जानकारी पहुंचाना है ताकि वे समाज और समसामयिक विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

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