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Meerut News: परमात्मा सुमतिनाथ जी का विशेष अभिषेक, भजनों पर झूमे श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: चौक बाजार स्थित श्री सुमतिनाथ-कुंथुनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर में 1008 श्री सुमतिनाथ जी का विशेष अभिषेक किया गया। साध्वी प्रवचन दीपिका श्रुतपूर्णा एवं साध्वी इष्टप्रिया की मौजूदगी में श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठान का लाभ लिया। समारोह में महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी रही और भजन गाकर आनंद मनाया गया।

Meerut News: परमात्मा सुमतिनाथ जी का विशेष अभिषेक, भजनों पर झूमे श्रद्धालु

Meerut News: चौक बाजार स्थित श्री सुमतिनाथ-कुंथुनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर में पूज्य साध्वी प्रवचन दीपिका श्रुतपूर्णा श्रीजी एवं साध्वी इष्टप्रिया श्रीजी के सानिध्य में परमात्मा 1008 श्री सुमतिनाथ जी का विशेष अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर धार्मिक अनुष्ठान का लाभ लिया। अभिषेक के दौरान परमात्मा को सुगंधित गुलाब जल, गुलाब की पंखुड़ियों, पंचामृत द्रव्य, गौदुग्ध और केसर जल से अभिषेक कराया गया। इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक किया गया। अभिषेक के दौरान श्रद्धालु भजन गाते हुए नृत्य कर आनंदित हुए। चढ़ावे का लाभ राजाराम जैन परिवार एवं प्रवीण जैन-गुड्डी जैन परिवार ने लिया। साध्वी श्रीजी ने कहा कि जब जीवन में पुण्य प्रबल होता है, तभी व्यक्ति को परमात्मा और गुरु की सेवा का अवसर प्राप्त होता है।

ऐसे अवसर को सौभाग्य मानकर धार्मिक कार्यों में सहभागी बनना चाहिए। कार्यक्रम संचालक एवं ट्रस्ट संघ अध्यक्ष आलोक जैन ने बताया कि विशेष अभिषेक कार्यक्रम में मातृशक्ति की भी बड़ी संख्या में सहभागिता रही। महिलाओं ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लेने के साथ व्यवस्थाओं को भी संभाला। इस दौरान सतेंद्र जैन, जगदीश प्रसाद, रमेश चंद, अम्बुज जैन, कौशल जैन, पारस जैन, ऋषभ जैन, राहुल जैन, विक्की जैन आदि रहे।

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