Meerut News: बैग लेकर भागे बाइक सवार तीन युवक, रिपोर्ट दर्ज
Meerut News: लोहियानगर के काजीपुर में एक दुकानदार का बैग चोरी हो गया। तीन बाइक सवार युवकों ने दुकानदार के बैग में 35 हजार रुपये नकद और दो मोबाइल लेकर फरार हो गए। दुकानदार सुभाषचंद ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई है, और पुलिस अब फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान कर रही है।
Meerut News: लोहियानगर के काजीपुर से एक दुकानदार का तीन बाइक सवार युवक बैग लेकर फरार हो गए। लोहियानगर थाने पर घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस फुटेज से आरोपियों की पहचान कर रही है। लोहियानगर के काजीपुर निवासी सुभाषचंद ने बताया कि वह अपनी दुकान शाम के समय बंद कर घर आ रहा था। उसने अपना बैग दुकान के बाहर खड़ी मोपेड पर रख दिया और दुकान के शटर का ताला लगाने लगा। तीन बाइक सवार युवक आए और मोपेड पर रखा बैग लेकर फरार हो गए। सुभाष ने बताया कि बैग में 35 हजार नकद व दो मोबाइल थे।
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