Meerut News: वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी
Meerut News: लिसाड़ी गेट के ईदगाह कॉलोनी में एक प्रॉपर्टी डीलर मुशर्रफ पर फायरिंग का मामला आया है। घटना सीसीटीवी में कैद है, लेकिन पुलिस दो दिन बाद भी हमलावरों को नहीं पकड़ पाई है। मुशर्रफ ने जलभराव को लेकर एक महिला से बहस की थी, जिसके बाद आरोपी बाइक पर आए और फायरिंग की।
Meerut News: लिसाड़ी गेट के ईदगाह कॉलोनी में प्रॅापर्टी डीलर के मकान पर फायरिंग करने के मामले में दो दिन बाद भी पुलिस हमलावारों को नहीं पकड़ पाई है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर हमलावारों की तलाश शुरु कर दी है। कॉलोनी निवासी मुशर्रफ पुत्र मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि उसके मकान के पीछे हुमा का खाली प्लॉट है। इसमें बारिश का पानी भर जाता है। जलभराव से मकान की दीवारों में दरारें आ गई हैं। उसने महिला से जलभराव समाप्त करने को कहा तो कहासुनी हो गई। महिला ने अपने परिजन से शिकायत की।
आरोप है कि दाऊद, नौमान, राजा बाइक से शनिवार दोपहर को पहुंचे। तीनों बाइक सवार युवकों ने मुशर्रफ को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। मुशर्रफ दौड़कर घर में घुस गया। बाइक सवार बदमाशों ने घर के सामने जाकर फिर फायर किया। आरोपी हथियार लहराते हुए बाइक लेकर फरार हो गए। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
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