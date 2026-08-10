Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Meerut News: वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

Meerut News: लिसाड़ी गेट के ईदगाह कॉलोनी में एक प्रॉपर्टी डीलर मुशर्रफ पर फायरिंग का मामला आया है। घटना सीसीटीवी में कैद है, लेकिन पुलिस दो दिन बाद भी हमलावरों को नहीं पकड़ पाई है। मुशर्रफ ने जलभराव को लेकर एक महिला से बहस की थी, जिसके बाद आरोपी बाइक पर आए और फायरिंग की।

Meerut News: वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी

Meerut News: लिसाड़ी गेट के ईदगाह कॉलोनी में प्रॅापर्टी डीलर के मकान पर फायरिंग करने के मामले में दो दिन बाद भी पुलिस हमलावारों को नहीं पकड़ पाई है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर हमलावारों की तलाश शुरु कर दी है। कॉलोनी निवासी मुशर्रफ पुत्र मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि उसके मकान के पीछे हुमा का खाली प्लॉट है। इसमें बारिश का पानी भर जाता है। जलभराव से मकान की दीवारों में दरारें आ गई हैं। उसने महिला से जलभराव समाप्त करने को कहा तो कहासुनी हो गई। महिला ने अपने परिजन से शिकायत की।

आरोप है कि दाऊद, नौमान, राजा बाइक से शनिवार दोपहर को पहुंचे। तीनों बाइक सवार युवकों ने मुशर्रफ को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। मुशर्रफ दौड़कर घर में घुस गया। बाइक सवार बदमाशों ने घर के सामने जाकर फिर फायर किया। आरोपी हथियार लहराते हुए बाइक लेकर फरार हो गए। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Meerut Latest News Meerut News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।