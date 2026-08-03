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Meerut News: मनु और जिया ने राइफल में प्रथम स्थान पाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: पिलौना स्थित महर्षि दयानन्द सरस्वती इंटर कालेज में माध्यमिक विद्यालयी जनपदीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 9 विद्यालयों के 43 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्गों में हुई। कई छात्रों ने विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

Meerut News: मनु और जिया ने राइफल में प्रथम स्थान पाया

Meerut News: पिलौना स्थित महर्षि दयानन्द सरस्वती इंटर कालेज में सोमवार को माध्यमिक विद्यालयी जनपदीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम प्रधानाचार्य बाबूराम धामा, रोहित तोमर, भुवन शास्त्री, बबलू, राजेंद्र तथा अन्य अध्यापकों ने फीता काटकर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। इसके पश्चात् भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों के साथ एक लघु बैठक की गई, जिसमें खिलाड़ियों को खेल के नियम, स्कोर तथा खेल भावना के प्रति जागरूक किया गया तथा खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया गया। शूटिंग कोच कपिल धामा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जनपद के लगभग 9 विद्यालयों के 43 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता अंडर-14, अंडर-17 तथा अंडर-19 आयु वर्गो में, पिस्टल तथा रायफल दो श्रेणियों में सम्पन्न हुई।

प्रतियोगिता में अंडर-14 छात्रा मनु शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया व अंडर -14 छात्र आर्य धामा ने प्रथम स्थान कृष्णा ने द्वितीय स्थान व अक्षित तोमर ने तृतीया स्थान प्राप्त किया। अंडर - 17 छात्रा जिया धामा ने राइफल में प्रथम स्थान प्राप्त किया व अंडर - 17 छात्रा एंजेल बैंसला ने प्रथम स्थान व आराध्या ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अंडर -17 छात्र अनमोल पाल प्रथम, अंशुमन द्वितीय व हर्ष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

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