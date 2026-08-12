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Meerut News: डीएम ने औघड़नाथ मंदिर की व्यवस्था का लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ में शिवरात्रि के अवसर पर बाबा औघड़नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। डीएम डॉ. वीके सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं की आवाजाही पर ध्यान दिया। उन्होंने प्रबंधन को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए, जिससे कि सभी लोग सुचारू रूप से मंदिर में प्रवेश कर सकें।

Meerut News: डीएम ने औघड़नाथ मंदिर की व्यवस्था का लिया जायजा

Meerut News: मेरठ। शिवरात्रि के पावन अवसर पर ऐतिहासिक बाबा औघड़नाथ मंदिर में शिवभक्तों और कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। भारी संख्या में श्रद्धालु निरंतर जलाभिषेक करते रहे। इसी क्रम में स्थिति का जायजा लेने के लिए डीएम डॉ. वीके सिंह ने औघड़नाथ मंदिर पहुंचकर सुरक्षा और अन्य प्रबंधों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मंदिर परिसर में बनाए गए कंट्रोल रूम का जायजा लिया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में की जा रही सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी को भी परखा। साथ ही, अधिकारियों से श्रद्धालुओं की आवाजाही और भीड़ के दबाव के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते रहे।

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भीड़ के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग और कतार व्यवस्था को सुदृढ़ रखने तथा श्रद्धालुओं को क्रमवार मंदिर में प्रवेश दिलाने पर जोर दिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार मुस्तैद रहकर स्थिति पर नजर रखने और आवश्यकतानुसार व्यवस्थाओं में तत्काल बदलाव करने के निर्देश दिए गए। सोमवार सुबह से लेकर देर शाम तक कांवड़ियों और शिवभक्तों की भारी भीड़ के बावजूद प्रशासन की मुस्तैदी से मंदिर परिसर में व्यवस्थाएं सुचारूু रूप से चलती रही।

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