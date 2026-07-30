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Meerut News: जलभराव से बेहाल बचपन, जूते हाथ में लेकर स्कूल जाने को मजबूर मानपुर के बच्चे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: तहसील क्षेत्र के ग्राम मानपुर में जलभराव से ग्रामीणों की हालत बिगड़ गई है। बच्चों को गंदे पानी में स्कूल जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस समस्या के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। अवैध कब्जे के कारण पानी की निकासी में बाधा आ रही है।

Meerut News: जलभराव से बेहाल बचपन, जूते हाथ में लेकर स्कूल जाने को मजबूर मानपुर के बच्चे

Meerut News: तहसील क्षेत्र के ब्लॉक माछरा स्थित ग्राम मानपुर में जलभराव की गंभीर समस्या से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। सबसे बुरी स्थिति स्कूली बच्चों की है, जिन्हें हर रोज घुटनों तक भरे गंदे पानी के बीच से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। मजबूरी ऐसी है कि छोटे-छोटे बालक अपने जूते हाथों में उठाकर गंदे पानी से गुजरते हुए किसी तरह स्कूल पहुंच रहे हैं। इस गंभीर समस्या से आक्रोशित मानपुर के ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसडीएम संतोष कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने जलभराव से जूझते और जूते हाथ में लेकर स्कूल जाते बच्चों का वीडियो भी एसडीएम को दिखाया。

तालाब पर अवैध कब्जे से रुकी पानी की निकासी

ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को बताया कि गांव के तालाब संख्या 351 और 352 का बरसाती पानी दूसरी जोहड़ी तक पहुंचाने के लिए तहसील प्रशासन ने बीते 8 जुलाई 2026 को लगभग 300 मीटर लंबा नाला चिन्हित कर खुदवाया था। आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने तालाब संख्या 111 पर अवैध कब्जा कर पानी की निकासी रोक दी है।

लेखपाल से अभद्रता, मकानों में घुसा पानी

ग्रामीणों के अनुसार, गत 10 जुलाई 2026 को जब हल्का लेखपाल मौके पर तालाब को कब्जा मुक्त कराने पहुँचे, तो आरोपितों ने उनके साथ गाली-गलौज, अभद्रता की और प्रशासनिक कार्य में रुकावट डालते हुए अंजाम भुगतने की धमकी दी। जलभराव के कारण गांव के कई मकानों में पानी भर गया है, जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है।

सख्त कार्रवाई की मांग

ग्रामीण सुमित पहलवान, प्रधान संजय सिंह, अजय, कपिल, अमित, महिपाल, देवी सिंह, ब्रजपाल, बाबू सिंह, मंगते सिंह, रामबीर सिंह, राजकुमार, दीपक, रमेश आदि ने एसडीएम से मांग की है कि तालाब और जोहड़ी से तुरंत अवैध कब्जा हटवाया जाए। पानी की सही निकासी के लिए नाले की खुदाई पूरी कराई जाए। सरकारी कार्य में बाधा डालने और लेखपाल से अभद्रता करने वाले आरोपितों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो।

वर्जन

ग्रामीणों ने जलभराव और अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच कराकर तालाब और जोहड़ी को जल्द कब्जा मुक्त कराया जाएगा तथा पानी की निकासी सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी काम में बाधा डालने वालों पर वैधानिक कार्रवाई होगी।

- संतोष कुमार सिंह, एसडीएम मवाना

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गांव मानपुर में जलभराव की समस्या क्यों है?
गांव के तालाब संख्या 111 पर अवैध कब्जे के कारण पानी की निकासी रुकी हुई है।
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