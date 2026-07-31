Meerut News: कांवड़ रूट पर कट बंद होने से पहले दिन ही लगा भीषण जाम
Meerut News: कांवड़ यात्रा की ट्रैफिक व्यवस्था लागू होने के पहले दिन शहर भीषण जाम की चपेट में आ गया। प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्कूलों की छुट्टी के समय स्थिति और बिगड़ गई, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चिराग चौराहा बंद होने पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया।
Meerut News: कांवड़ यात्रा की ट्रैफिक व्यवस्था लागू होते ही गुरुवार को शहर पहले ही दिन भीषण जाम की गिरफ्त में आ गया। शहर के डिवाइडर पर बने कट बंद किए जाने के कारण प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। दोपहर को स्कूलों की छुट्टी के समय स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कई स्थानों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को उच्च अधिकारियों की अनुमति का इंतजार किए बिना कट खोलकर यातायात सामान्य कराना पड़ा। घंटों जाम में फंसे लोगों, स्कूली बच्चों और उम्रदराज लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बार भी कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों को दो हिस्सों में बांटा गया। एक ओर कांवड़ियों की आवाजाही होगी, जबकि दूसरी ओर सामान्य यातायात टू-वे की व्यवस्था तैयार कर संचालित किया जाएगा。
बेगमपुल से टैंक चौराहे तक रेंगता रहा ट्रैफिक
बेगमपुल, जीरो माइल, टैंक चौराहा, चिराग चौराहा समेत कई प्रमुख मार्गों पर सुबह से जाम लगना शुरू हो गया। दोपहर बाद स्कूलों की छुट्टी के समय हालात और खराब हो गए। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और कई वाहन जाम में फंसकर खराब भी हो गए। स्कूली बच्चे बसों और वैन में लंबे समय तक फंसे रहे।
चिराग चौराहा बंद करने पर सबसे ज्यादा विरोध
स्थानीय लोगों ने चिराग चौराहा बंद किए जाने पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि यह चौराहा लालकुर्ती और सदर क्षेत्र को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है और पहले कभी इसे पूरी तरह बंद नहीं किया गया।
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