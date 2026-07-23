Meerut News: कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, मचा कोहराम
Meerut News: मेरठ-हापुड़ मार्ग पर एक गंभीर सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार घायल हो गया। उसे एनसीआर अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन हालत नाजुक होने पर परिवारवालों ने उसे मेरठ के निजी अस्पताल ले जाया, जहाँ उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
Meerut News: मेरठ-हापुड़ मार्ग पर कैली स्थित संगम पैलेस के सामने कार की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को एनसीआर अस्पताल में भर्ती कराया हालत नाजुक होने पर परिजन घायल को मेरठ के निजी अस्पताल ले गए। घायल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेज दिया। वहीं हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। खासपुर निवासी विकास (28 वर्ष) पुत्र चंद्रपाल गुरुवार को बाइक से किसी कार्य से हापुड़ गया था। शाम को लौटते समय जैसे ही कैली स्थित संगम पैलेस के सामने पहुंचा तो मेरठ की तरफ से आ रही कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल को लालपुर स्थित एनसीआर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। हालत नाजुक होने पर अस्पताल पहुंचे परिजन घायल को मेरठ आनंद अस्पताल ले गए, जहां घायल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को मोर्चरी भेज दिया।
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