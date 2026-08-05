Meerut News: 350 रुपये के विवाद में व्यापारी पर जानलेवा हमला
Meerut News: मेरठ में पीवीएस चौकी के पास एक कपड़ा व्यापारी पर 350 रुपये के विवाद को लेकर जानलेवा हमला हुआ। घायल व्यापारी अंकुर शर्मा पर तब हमला किया गया, जब वह समझौते के लिए बुलाए गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है।
Meerut News: मेरठ। पीवीएस चौकी के पास सोमवार शाम कपड़ा व्यापारी पर मामूली रकम के विवाद को लेकर जानलेवा हमला गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैलाशपुरी निवासी अंकुर शर्मा कपड़ों का कारोबार करते हैं। बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने परिचित की सिफारिश पर एक युवक को नौकरी पर रखा था। काम में लगातार लापरवाही बरतने पर उसका पूरा हिसाब कर नौकरी से हटा दिया था। नौकरी छोड़ने के कुछ समय बाद युवक ने फोन कर 350 रुपये की मांग की। उन्होंने उससे पहले हिसाब की बात कही, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। आरोप है कि सोमवार को युवक ने समझौते और बातचीत के बहाने अंकुर को पीवीएस चौकी के पास बुलाया। जहां उनसे कहासुनी हुई और फिर पांच-छह युवकों ने उन्हें घेरकर लाठी-डंडों और धारदार वस्तु से हमला कर दिया।पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने मारपीट के दौरान जान से मारने की धमकी भी दी। मेडिकल थाना प्रभारी सतवीर सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंVinay Sharma
शॉर्ट बायो :
विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव :
विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।
कॅरियर का सफर :
विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।
विजन
अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।
विशेषज्ञता
अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।और पढ़ें
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