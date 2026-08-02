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Meerut News: अनियमितता पाए जाने पर होटल बंद कराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: दिल्ली दून हाईवे पर चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीएम सरधना ने होटलों का निरीक्षण किया। खाने की गुणवत्ता और सफाई की जांच की गई। एक होटल में लहसुन-प्याज पाए जाने पर उसे बंद कर दिया गया। कांवड़ यात्रियों के लिए सात्विक भोजन की उपलब्धता पर जोर दिया गया।

Meerut News: अनियमितता पाए जाने पर होटल बंद कराया

Meerut News: दिल्ली दून हाईवे कांवड़ मार्ग पर चल रही कांवड़ यात्रा को लेकर एसडीएम सरधना उदित नारायण सेंगर, सीओ दौराला शिव ठाकुर ने खाद्य विभाग टीम के साथ हाईवे स्थित होटलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान होटलों के खाने की गुणवत्ता, साफ सफाई और लहसुन प्याज की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए लहसुन प्याज रहित सात्विक शुद्ध खाना परोसने के दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान हाईवे पर दशरथपुर स्थित एक होटल पर खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल पाए जाने पर होटल बंद कराकर मैनेजर को नोटिस दिया। होटल चालू करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। एसडीएम सरधना उदित नारायण सेंगर ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्त श्रद्धालुओं को शुद्ध और सात्विक भोजन उपलब्ध कराने, बैठने आराम करने और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाईवे कांवड़ मार्ग के होटलों और ढाबों का निरीक्षण किया गया।

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निरीक्षण के दौरान सीओ दौराला शिव ठाकुर और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम साथ रही। निरीक्षण के दौरान हाईवे कांवड़ मार्ग स्थित ढाबों, होटलों के भोजनालयों की जांच कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मोघा होटल पर खाद्य विभाग की टीम को खाने में लहसुन प्याज का प्रयोग मिला। निरीक्षण के दौरान टीम को होटल परिसर में शराब और बीयर की खाली बोतलें भी मिलीं। कांवड़ यात्रा के दौरान जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पाए जाने पर होटल मैनेजर अमित को नोटिस जारी कर होटल बंद कराया गया। होटल चालू पाए जाने पर सील की चेतावनी दी गई।सीओ दौराला ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी ढाबे और होटल में निर्धारित नियमों का उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षक के दौरान ढाबों और होटल संचालकों को साफ-सफाई बनाए रखने, सात्विक भोजन परोसने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचने की चेतावनी दी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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