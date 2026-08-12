Meerut News: सड़क हादसों में तीन कांवड़ियों की मौत, दरोगा समेत 19 घायल
Meerut News: दिल्ली-दून कांवड़ मार्ग पर सोमवार रात और मंगलवार सुबह हुए सड़क हादसों में तीन कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 19 घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घा
Meerut News: मेरठ/दौराला। दिल्ली-दून कांवड़ मार्ग पर सोमवार रात और मंगलवार सुबह हुए सड़क हादसों में तीन कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 19 घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा कर शवों को मोर्चरी भिजवा दिया। मंगलवार सुबह दिल्ली के रामनगर कृष्णानगर निवासी कांवड़िया अभिनव कपूर अपने साथी साहिल के साथ हरिद्वार से लौट रहा था। हाईवे कांवड़ मार्ग पर पुरामहादेव से जलाभिषेक कर लौट रहे स्कूटी सवार हरिद्वार के मजाहतपुर निवासी सचिन और लक्ष्य से उसकी भिड़ंत हो गई। हादसे में अभिनव और सचिन की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो घायल हो गए। वलीदपुर शिवा ढाबा के सामने गौतमबुद्धनगर निवासी बाइक सवार कांवड़िया शुभम वर्मा, वलीदपुर कट के पास गाजियाबाद के इंद्रापुरम निवासी रविंद्र यादव, सिवाया टोल प्लाजा पर फरीदाबाद निवासी कांवड़िया मुकेश, गोपाल, गोपाल पुत्र लक्ष्मण, मटौर कट के पास कांवड़िये गाजियाबाद के डासना निवासी बिजेन्द्र, मटौर कट के पास कांवड़िया दिल्ली के भोवापुर निवासी शंकर, रूहासा कट के पास मेरठ के भगवतपुर निवासी बाइक सवार शिवम और उसकी मां नरेश देवी, मटौर कट के पास दिल्ली के सराय काले खां निवासी कांवड़िया हरिचंद, ओमशंकर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।
वहीं दादरी के पास कांवड़ ला रही गंगानगर निवासी ऊषा, दौराला के पास हरियाणा के पलवल बिदुकी निवासी कांवड़िये ऋतिक भी घायल हो गए। मटौर कट के पास दिल्ली बुराड़ी निवासी बाइक सवार कांवड़िया पुनीत, मटौर स्थित शिवा ढाबे के पास दिल्ली के बुधविहार निवासी कांवड़िया अरविंद, सिवाया टोल प्लाजा के पास हरिद्वार जा रहे दिल्ली के भजनपुरा निवासी कांवड़िया विक्की जैन भी अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गए। वहीं सकौती में नगली गेट के पास हरिद्वार से जल लेकर आ रहे बाइक सवार दिल्ली के प्रताप नगर निवासी राजेश और उसके पांच वर्षीय बेटे रियांश को सोमवार रात अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान रियांश की मौत हो गई। वहीं दौराला भराला कट के पास कांवड़ ड्यूटी में तैनात सहारनपुर के अशोक वाटिका निवासी उपनिरीक्षक अरविंद कुमार अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गए।
लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
शॉर्ट बायो :
राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।
विजन
सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।