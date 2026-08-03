Meerut News: सारा रिजवी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता
Meerut News: मेरठ में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता में लावड़ निवासी सारा रिजवी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का मान बढ़ाया। उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है और कई गणमान्य लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे। सारा की मेहनत और लगन ने अन्य बेटियों को भी प्रेरित किया है।
Meerut News: मेरठ में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल में लावड़ निवासी सारा रिजवी ने स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विजेता निशानेबाज की उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। गणमान्य लोगों और समाजसेवियो बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। समाजसेवी मोहन सैनी स्वर्ण पदक विजेता के घर पहुंच कर ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित करते हुए कहा कि निशानेबाज सारा की उपलब्धि क्षेत्र की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणास्रोत है। पदक विजेता ने दिखाया कि मेहनत, अनुशासन और लगन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं।
इस दौरान हरपाल सैनी, जयसिंह सैनी, दीपक सैनी, मुजीब रिजवी, शाहिद आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।