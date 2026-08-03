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Meerut News: सारा रिजवी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता में लावड़ निवासी सारा रिजवी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का मान बढ़ाया। उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है और कई गणमान्य लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे। सारा की मेहनत और लगन ने अन्य बेटियों को भी प्रेरित किया है।

Meerut News: सारा रिजवी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता

Meerut News: मेरठ में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल में लावड़ निवासी सारा रिजवी ने स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विजेता निशानेबाज की उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। गणमान्य लोगों और समाजसेवियो बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। समाजसेवी मोहन सैनी स्वर्ण पदक विजेता के घर पहुंच कर ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित करते हुए कहा कि निशानेबाज सारा की उपलब्धि क्षेत्र की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणास्रोत है। पदक विजेता ने दिखाया कि मेहनत, अनुशासन और लगन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं।

इस दौरान हरपाल सैनी, जयसिंह सैनी, दीपक सैनी, मुजीब रिजवी, शाहिद आदि मौजूद रहे।

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