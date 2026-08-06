Meerut News: यूपी में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी भाजपा की सरकार: संजय जोशी
Meerut News: भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री संजय विनायक जोशी ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में 2027 में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कांवड़ सेवा शिविर में कांवड़ियों की सेवा की और प्रसाद वितरित किया। जोशी ने केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की सफलता पर भी चर्चा की।
Meerut News: मेरठ। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री संजय विनायक जोशी ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ 2027 में भाजपा की सरकार बनेगी। वह मेरठ आए थे। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री संजय विनायक जोशी ने मोदीपुरम पहुंचकर ओउम सेवा समिति की ओर से आयोजित कांवड़ सेवा शिविर में पहुंचकर कांवड़ियों की सेवा भी की। शिवभक्तों को प्रसाद भी वितरित किया। इस मौके पर पूर्व उपाध्यक्ष छावनी परिषद शिप्रा रस्तोगी, उपाध्यक्ष संयुक्त व्यापार संघ सुधीर रस्तोगी, गौरव मलिक, डॉ. जेबी सितारा, डॉ. राजेश सिंह, रूचि गर्ग, सुरभि अग्रवाल, ओम रस्तोगी, अक्षिता रस्तोगी, रेनू यादव, शिल्पी यादव रहीं।
सरकार की योजनाएं
इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं अब समाज के आखिर व्यक्ति तक पहुंच रही है। यूपी में कानून व्यवस्था को मजूबत करने एवं प्रदेश को विकास-तरक्की की राह पर ले जाने के लिए सरकार ने विशेष फोकस कर कार्य किये।
कांवड़ यात्रा
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए बेहतर इंतजाम किये गए है। संसद के मौजूदा सत्र पर उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष हंगामा करके सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचना चाहता है।
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