Meerut News: पारिवारिक कलह के चलते सफाईकर्मी ने लगाई फांसी

Meerut News: एक निजी शिक्षण संस्थान के सफाईकर्मी ने बुधवार सुबह पारिवारिक कलह के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिमी बंगाल निवासी बुधराम (25) पुत्र भजनलाल दिल्ली-दून बाईपास स्थित निजी शिक्षण संस्थान में सफाईकर्मी था। वह कैंपस में ही रहता था। मंगलवार रात वह अपने कमरे में सोने गया था। बुधवार सुबह जब वह काफी देर तक नहीं उठा, तो परिजनों ने उठाने के लिए कमरे में आवाज लगाई। कोई जवाब न मिलने पर जब उन्होंने कमरे में झांककर देखा तो बुधराम का शव पंखे से लटका मिला।